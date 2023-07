El segundo entrenador del Monbus Obradoiro, tercero del combinado júnior nacional, aportó un pedazo del obradoirismo para sumar en la selección y bordar con oro su nombre en la historia del baloncesto español.

¿Cómo se encuentra después de este logro?

Bien, con mucha satisfacción por el logro conseguido, porque este Mundial sabemos que era algo histórico después de 24 años del oro de los chicos de la generación del 80. España llevaba una trayectoria más o menos exitosa en europeos, pero no conseguía medallas en los mundiales (de categorías base). El año pasado ya se consiguió una medalla de plata en el mundial sub 17, celebrado en Málaga, y este año hemos conseguido el oro, que creo que es algo histórico. Muy contento por los chavales y muy contento por el trabajo que hemos llevado durante estos últimos años, que nos ha llegado con esta culminación brinda ser campeones del mundo.

¿Alguna vez se imagino que ganaría un Mundial?

Ni de coña. Es algo que siempre, cuando eres niño, te ves ahí con la selección española disfrutando el mundial y piensas que tú puedes ser uno de ellos. Cuando ya eres entrenador ves que la selección española absoluta viene de ganar dos mundiales y también fue algo así histórico. Es una oportunidad que surgió este año y, si somos sinceros, no pensábamos en ganarlo porque siempre está la potente Estados Unidos. Pero una vez nos vimos dentro y vimos el potencial que teníamos como equipo y, tras ver a las otras selecciones, nos creímos que era posible y así fue.

¿Cuál es su valoración general de la competición?

Hicimos un campeonato muy bueno. Primero, porque estábamos en el grupo más duro del Mundial, en el que teníamos al tercer clasificados de América; a Francia, que es una selección muy potente, aunque el año pasado quedó quinta en el Europeo porque perdió el partido que lo clasificaba para semifinales, estábamos los de España, que éramos el actual campeón de Europa; y estaba China, que era la campeona de Asia. Con lo cual, sabíamos que era el grupo más fuerte del campeonato. Y así se demostró, porque dos de los integrantes de ese grupo fueron los que jugaron la final. Y después teníamos el handicap de que aún por encima nos cruzábamos contra el grupo de Estados Unidos, con lo cual ya eran importantes los resultados desde el primer día, porque dependiendo de cómo hicieras la clasificación te podías cruzar con Estados Unidos más o menos antes. Al ser primeros de grupo como fuimos, sabíamos que la única opción que teníamos de enfrentarnos con Estados Unidos era en la final. Finalmente no se produjo porque Francia hizo un gran partido y los eliminó. Luego, nosotros fuimos creciendo como equipo desde el inicio. Nuestro cruce de cuartos, que fue Argentina, es el quinto clasificado. Turquía solo perdió un partido en todo el Mundial, que fue la semifinal con España. Francia solo perdió dos partidos en todo el Mundial, que fueron los dos contra nosotros. Con lo cual, bueno, fuimos el único equipo invicto en el campeonato. Creo que el campeonato fue de diez.

De los juniors de oro del 99 salieron estrellas internacionales como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes o Raúl López, ¿cree que se repetirá la historia?

Lo primero, hay que tener un poco de paciencia, porque eran otros tiempos. Ahora, inevitablemente, a lo que nos va a llevar nuestra cabeza es a la comparación. A comparar la generación del 80 con la generación del 2004 y 2005. Y luego, igual, lo que le estamos metiendo es demasiada presión a esos chavales o que ya tienen que llegar a la altura de lo que fueron Gasol, Navarro o Raúl López, que llegaron a jugar en la NBA y con éxito. Hay que tener esa prudencia. Es una buena generación, donde hay jugadores de talento, y ahora les queda un largo camino por delante, que es el paso de jugador amateur y de formación a profesional, que es el primer salto que tienen que dar. Les toca disfrutar del camino y ojalá en el futuro veamos en qué resulta. Varios componentes de esta selección formarán parte de la selección absoluta y tienen los mismos éxitos que la generación de los 80.

Almansa fue el MVP, ¿hasta dónde cree que puede llegar?

Es difícil preveerlo. No deja de ser un niño de 18 años, porque él es un año menor que todos sus compañeros, el es del 2005. Es un jugador que tiene una gran capacidad de trabajo, ha evolucionado mucho del año anterior a este. El año pasado era un jugador que no metía los tiros libres. Creo que terminó el campeonato con un 50%. Este año creo que solo falló uno o dos, o sea, de los mejores en el porcentaje de tiros libres. Es un jugador que le encanta el baloncesto, que lo vive, que disfruta compitiendo y eso es lo que le va a hacer llegue a lo máximo de su capacidad. Por él no va a quedar el ser capaz de llegar a lo más alto. Después hay muchos factores: lesiones, suerte en momentos puntuales donde te puedan dar una oportunidad o no... Él tiene ese potencial, pero hay que ser prudente.

Su nombre también estará en la historia del baloncesto español...

Es un orgullo. Recordar todos los años que llevo en el baloncesto, que he entrenado en todas las categorías... Hay mucha gente de la que me acuerdo, que me han ayudado en ese proceso de formarme como entrenador y a formarme como persona, ayudándome a crecer. Llegar a pertenecer a una selección, aunque sea de formación, creo que es un éxito, porque hay un nivel muy grande de entrenadores en España y estamos en el top mundial de técnicos, tanto en formación como en el profesionalismo. Mucha calidad en los entrenados españoles y ese orgullo de poder ser parte de este mundial y haberlo disfrutado como lo he hecho.

¿Qué lo llevó a la sub 19?

Algún otro año ya hubo algún contacto para entrar dentro del staff de alguna selección, pero no se llegó a concretar. Hace dos años, en 2021 cuando estábamos saliendo de la pandemia, donde no se celebraban los campeonatos de Europa precisamente por el tema del COVID, uno de los entrenadores ayudantes de la sub 18 dio positivo y no se pudo incorporar. Estaba en una lista de futuribles y me llamaron para ir. Al final, debieron quedar contentos conmigo. El año pasado formé parte de un campeonato como fue el europeo, donde conseguimos la medalla de oro. Este año, con la misma generación, mantuvieron a todo el staff y participamos en el Mundial con este éxito, un poco con mi trayectoria con la selección española y en los trabajos con los jugadores de formación.

Ahora regresa a Santiago. ¿Cómo afronta la nueva temporada? ¿Seguirá en el Obradoiro

Estoy en negociaciones para ver si sigo una temporada más y, una vez lo solvente para un lado o para el otro, pues te podré contestar igual esta pregunta. Evidentemente, va a ser una temporada ilusionante para el obradoirismo porque hay una opción de clasificarse para Europa, que no dejaba de ser un objetivo y a la vez un sueño. Este año nos quedamos ahí cerca de clasificarnos directamente. Ahora hay que jugar una fase previa y ojalá veamos al Obradoiro compitiendo en Europa. Respecto a mí, te diría que estamos a 50-50 en las negociaciones. Estamos hablando y yo creo que si las dos partes llegamos a entendimiento, que será lo mejor para todos, pues seguiremos. Si no, pues habrá acabado una etapa en el Obradoiro que ha sido muy bonita y me siento muy satisfecho de haber estado ahí tantos años. Mi intención es continuar y siempre que tengamos un acuerdo de las dos partes, porque no es una parte solo de Víctor Pérez, sino también una parte que es el Obradoiro. Es tan importante es una como la otra.