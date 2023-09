Pocos acontecimientos deportivos concentran tanto interés como la Ryder Cup, el torneo que enfrenta a los 12 mejores jugadores de EEUU y Europa cada dos años. Quizás solo el Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Solo hay que echar un vistazo a las cifras que movió la última edición en Europa, la que se vivió en 2018 en París: 620 millones de hogares de audiencia televisiva, 270.000 espectadores en vivo, 920 periodistas internacionales acreditados. Pero ningún otro deporte consigue que un equipo unido en torno a la idea de Europa consiga un nivel de identificación tan alto.

El español Jon Rahm y el norirlandés Rory McIlroy, tres y dos del ránking mundial respectivamente, serán las banderas de referencia del europeo que competirá en esta 44ª edición del torneo que se disputará a partir de este viernes y hasta el domingo en el Marco Simone Golf and Country Club, en las afueras de Roma. Para Rahm será la tercera Ryder de su carrera. Logró el título en 2018 en París y fue de lo poco que se salvó en la derrota el 2021 formando pareja con Sergio García. También será clave McIlroy, quien disputará la Ryder por séptima vez, con cuatro títulos en su palmarés.

Rahm, que tuvo una primera parte del año espectacular (cuatro títulos y la chaqueta verde en Augusta) parece haber recuperado sensaciones, como demostró hace 15 días con el cuarto puesto en el BMW PGA Championship en Wenworth, y reconoce que no siente ninguna presión por acudir como uno de los líderes del equipo. "Espero poder quedar 5-0, 4-0 o 3-0, juegue las veces que juegue. Mi intención es salir a ganar todos los partidos. Pero puedo terminar 0-5 y si el equipo gana, estaré muy feliz. Mientras ganemos, no me importa", explicó el jugador vasco, que confía en recuperar el título. "Es algo muy importante para nosotros. Queremos alargar la racha todo lo posible. Ojalá podamos llegar a los 30 años de imbatibilidad en Europa aquí en casa", dijo.

La nueva sensación

Algunos nombres ilustres se echarán de menos en Europa, consecuencia del conflicto que ha vivido en el último año el mundo del golf con la irrupción del LIV, el circuito auspiciado por fondos saudís, y al que se sumaron Sergio García, Lee Westwood o Paul Casey. Eso ha obligado al capitán del equipo, Luke Donald (que llegó al cargo por la destitución de Henrik Stenson por su afiliación al LIV) a apostar por la experiencia de los británicos Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton, o el talento del noruego Viktor Hovland, ganador de la FedEx Cup, cuarto del ránking mundial.

En esa lista de 12 nombres para la cita de Roma, Europa también ha tenido que recurrir a la savia nueva que supone el danés Nicolai Hojgaard, un auténtico espectáculo con el ‘driver’, el escocés Robert MacIntyre, el austriaco Sepp Straka (segundo en el open Británico) y la nueva sensación del circuito, el sueco Ludvig Aberg, de 23 años, que pasó a profesionales el pasado junio, que lleva tres Top 10 en sus últimas tres apariciones y una victoria en el Omega European Masters y que disputará una Ryder antes de haber jugado un solo torneo del Grand Slam.

"Siento que mi equipo está listo. Le tengo mucha fe aunque sé que va a ser difícil. EEUU es fuerte, lo sabemos. Venimos de nuestra peor derrota en una Ryder. Y tenemos mucho trabajo por delante, pero tienes que creer en tu equipo”, señaló Donald en la conferencia de prensa.

EEUU no contará con el equipo de ensueño de hace dos años en Whistling Straits (Wisconsin), donde arrasó (19 puntos a 9), pero acude, igualmente, con un bloque potentísimo para defender título y acabar con los 30 años de sequía que arrastra en territorio enemigo. El capitán Zach Johnson tendrá al número uno del ránking Scottie Scheffler, y a tres ganadores de Grand Slam este año: Brooks Koepka (PGA), Wyndham Clark (Open EEUU) y Brian Harman (Open Británico) además de los superdúos que forman Jordan Spieth y Justin Thomas y Xander Schauffele y Patrick Cantlay.

"A mi modo de ver no somos favoritos cuando pisamos el primer 'tee' debido al público. No somos los favoritos por lo que sucedió y ocurrió en los últimos años. Y porque ellos tienen un equipo realmente bueno que juega bien", declaró Zach Johnson sobre el factor de jugar fuera, aunque el reto que se marcan es romper la racha del equipo como visitante. “Sé lo que dice la historia, soy muy consciente de eso. Pero estos muchachos están listos y ven esto como una gran oportunidad”.