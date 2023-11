Darja Varfolomeev (Barnaúl, Rusia, 2006) es una gimnasta profesional y campeona del mundo con cinco oros en el Mundial de Valencia de este año y otro en Sofía (Bulgaria) en 2022. Este viernes ha ofrecido dos sesiones de una masterclass organizada por el Club Ximnasia Rítmica Viravolta para niños y niñas de distintos niveles junto a la dos veces campeona del mundo júnior Anastasia Simakova. Al final de las clases firmaron autógrafos a los participantes y se tomaron fotografías junto a ellos.

¿Por qué decidió venir a Santiago?

Estoy encantada de venir a España. He venido a Santiago porque me han invitado. Venir a España me inspira mucho, me da más energía y fuerza porque los espectadores se emocionan mucho y siempre me apoyan. En cuanto me llegó la invitación no dude en ningún momento que quería venir.

¿Le ha gustado la ciudad?

De momento no me ha dado tiempo a ver mucho de la ciudad porque he llegado hoy y espero poder verla mañana. Pero para mí todas las ciudades de España son realmente bonitas y estoy segura de que esta también lo será.

¿Cómo ha visto las instalaciones del pabellón de Santa Isabel?

Me gustan mucho estas instalaciones. En Alemania esta sala sería incomprensible para la gimnasia, porque allí son salas mucho más pequeñas. Para una ciudad que no es realmente muy grande, como lo puede ser una capital como Madrid, es una instalación que está increíblemente bien.

Para usted España es un lugar muy importante porque aquí ha ganado en Valencia cinco oros en el Mundial. ¿Cómo de especial ha sido esa experiencia?

Para mí, el de Valencia, ha sido el mejor Campeonato del Mundo que ha habido hasta ahora en el mundo. Personalmente, siempre es un honor el poder volver a España porque, como dije anteriormente, el público me apoya como no lo hacen en ningún otro lugar del mundo. Me han animado mucho y eso sirve también para guiarte. Eso es algo que en ningún otro país se puede vivir. Aquí, en España, los espectadores no solo animan a las gimnastas españolas, sino que animan a todas las participantes y eso es muy importante para salir con ánimos. Por todo eso es siempre un honor el poder volver.

¿Cuáles son las siguientes competiciones en las que participará y en las que el público podrá disfrutar de su talento?

En principio, la planificación que tenemos ahora comenzará en el mes marzo, donde disputaré el Grand Prix Internacional de Marbella. A partir de ahí, tendré que disputar varias Copas del Mundo y la World Challenge Cup (similares a las Copas del Mundo pero más pequeñas). Luego tendré el campeonato de Europa y luego ya, a continuación, llegan los Juegos Olímpicos de París.

En la gimnasia los y las deportistas son muy jóvenes, como en su caso. ¿Cómo coordina su vida personal y estudiantil con ser una gimnasta profesional?

Realmente es muy complicado y hay muchas personas que nos ayudan con los estudios. Este año no estoy escolarizada y solo estoy haciendo de vez en cuando matemáticas, inglés y alemán. Ahora mismo estoy centrada en la gimnasia porque lo más importante en este momento son los entrenamientos.

Tras la masterclass que ha ofrecido aquí en Compostela, ¿tendremos la suerte de volver a tenerla en Santiago en un futuro?

Por supuesto que sí. Si me invitan, será siempre un honor regresar a esta ciudad. Me ha gustado mucho compartir tiempo con los niños y niñas que han asistido.