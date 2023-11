Si nada lo evita Gavi se perderá la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Una jugada sin riesgo aparente, en la que recibió una pelota solo tras entrar al campo después de reponerse de una tarascada rival ha cortado de cuajo su temporada. Este lunes por la mañana viajará de Madrid a Barcelona, donde le esperan los médicos del Fútbol Club Barcelona para confirmar el peor diagnóstico posible, la rotura del ligamento cruzado que él mismo sospechaba que se produjo tras la maldita jugada.

Se lesionó solo

Gavi recibió la pelota, la intentó bajar con el pecho y al girarse apoyó mal la rodilla y... Los gestos de Gavi en el campo eran elocuentes. Se tapaba la cara con las manos y lloraba amargamente consciente de que acababa de despedirse de la temporada. Los rostros en el banquillo no eran diferentes. Sagnol se acercó a consolarle, tras darse cuenta de la importancia de la lesión, y De la Fuente acudió a darle ánimos antes de entrar al túnel. El estadio de Zorrilla se quedó en silencio sobrecogido por las duras imágenes que dejaban clara la grave lesión del azulgrana. Corría el minuto 23 del partido entre España y Georgia y ya no pasó nada relevante en la primera parte.

Cuando los compañeros llegaron al vestuario, las escenas que se vivieron fueron durísimas. "Hemos hablado con Gavi, no tenía que ver el golpe previo que ha recibido. Ha ido a pisar y cuando estaba girando se le ha ido la rodilla. Estaba roto, no entendía que pasaba. Uno piensa que somos invulnerables y la vida nos demuestra que no es así. La vida te enseña que tienes que tirar adelante. El vestuario al descanso era un velatorio. Estábamos todos rotos. La vida tiene estas cosas y cuando vienen los momentos buenos no los valoramos", confesaba un De la Fuente al borde de las lágrimas en la sala de prensa.

El seleccionador no ahorró calificativos para describir lo que se vivió en el vestuario en el descanso ante la lesión de Gavi: "He dicho a los jugadores que había que reponerse, porque incluso con el corazón roto había que sacar adelante el partido, que debíamos seguir trabajando por la importancia del mismo y porque debíamos hacerlo en homenaje al compañero caído. De lo táctico ni hablé. La prioridad en ese momento era recuperar emocionalmente a Gavi. Era difícil hasta para mi explicarles lo que pasaba".

En coche a Madrid y en avión a Barcelona

Durante la segunda parte pasaron cosas muy significativas. Primero llegó un mensaje del área de comunicación en el que se podía leer: "Información Gavi. Lesión importante en su rodilla derecha. Pendiente de efectuar pruebas para conocer el alcance real de la lesión". Minutos después Ferran Torres marcaba el segundo tanto de España y en la celebración sacaba una camiseta con el nombre de Gavi homenajeando a su compañero lesionado minutos antes. Un hecho sin precedentes en el fútbol. Sin haberse confirmado aún el diagnóstico, sus compañeros ya daban por hecha la gravedad de la lesión y le dedicaban el gol. Y minutos más tarde llegaba al teléfono otro mensaje desde la Federación: "Información adicional sobre Gavi. El futbolista viajará a Barcelona al término del partido y ahí será sometido a las pruebas pertinentes para conocer el alcance de la lesión en su rodilla derecha. Le acompañará Albert Luque, director de la selección".

La realidad es que cuando finalizó el partido, Albert Luque confirmaba que el jugador ya había partido camino a Madrid en un coche y que sería este lunes a la mañana cuando viajaría a Barcelona para confirmar el alcance de la lesión con los servicios del Barça. Mientras el director de fútbol revelaba esa información, De la Fuente pasaba un mal trago en la sala de prensa: "Es el momento más duro, la victoria más amarga de mi carrera. Yo solo pienso en cuidar a los futbolistas. Dios quiera que sea menos de lo que parece. Solo me inquieta y me preocupa eso. Lo sentimos en el alma y estamos rotos". Con los ojos vidriosos y un tono taciturno el seleccionador se retiraba al mismo vestuario que calificó de "velatorio". Esa preocupación se podía apreciar también en el rostro de un Le Normand muy tocado por la grave lesión de su compañero en la zona mixta: "Es doloroso ver a Gavi sufrir". Y Ferran acababa poniendo el epílogo con un pronóstico poco halagüeño: "Nos vamos con sabor agridulce y sin buenas sensaciones por la lesión de Gavi. Le envío muchos ánimos y mucha fuerza. Aún no sabemos el alcance de la lesión, pero sabiendo cómo es de guerrero y cómo se ha ido del campo, creemos que puede ser algo grave". Este lunes se confirmará la grave lesión de Gavín, al que De la Fuente calificó con cierta épica como "el compañero caído".