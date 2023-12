La SD Compostela afronta este domingo por la mañana (12.00 horas) uno de los partidos más complicados de la temporada. Quizá a muchos no se lo parezca, pues el escenario es el mejor posible, el Verónica Boquete, y el rival no es el más el complicado de la tabla, pues se trata de un Oviedo Vetusta que está en puestos de descenso. Ni la meteorología, pues aunque apunta a que habrá precipitaciones durante el partido, no deberían ser más abundantes que en otras ocasiones.

Relacionadas El punto de penalti castiga en Pasarón a un Compostela que acabó con nueve