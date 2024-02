Pol Figueras (Tarragona, España, 1998) llegó al Monbus Obradoiro como tercer base compostelano y con el objetivo de seguir creciendo en la Liga Endesa. Proveniente del Girona, donde compartió la pasada temporada con el recién retirado Marc Gasol, el director de juego santiagués está afrontando una campaña donde su rol ha visto fluctuaciones, combinando choques con muchos minutos tras la marcha de Eric Washington y varias ocasiones sin saltar a la pista.

¿Cómo está viviendo esta temporada?

Cuando firme el contrato, ya sabía el rol que iba a tener. Con la salida de Eric, entre Fer (Zurbriggen) y yo tuvimos que asumir un poco más de responsabilidad, pero la verdad es que estoy bien. Muy contento con el grupo que tenemos. Creo que es uno de los equipos de los que hay más buena gente, tanto entre los españoles como el resto. La verdad es que no tengo ningún tipo de queja y tenemos muy buen rollo, que es muy importante, sobre todo cuando no ganamos. Aunque a priori pueda pensar en que estoy jugando pocos minutos, estoy centrado en trabajar mucho día a día y yo voy a intentar ganármelos y aprovecharlos al máximo.

El propio Zurbriggen señaló que cree que merecieron más victorias por el trabajo diario que realizan. ¿Piensa igual?

Sí, totalmente. Cuando el staff técnico habla con nosotros, todas las semanas o después de los partidos, ellos opinan que entrenamos muy bien y con la actitud que tenemos que hacerlo, siendo profesionales. Cuando los jugadores hablamos entre nosotros, la verdad es que opinamos lo mismo. Creo que tenemos una actitud muy buena y una gran disposición. Como te he dicho, el hecho de que seamos buena gente también hace que no seamos un grupo egoísta. Trabajamos con una gran concentración en el día a día, algo que es innegociable y que hacemos muy bien. Eso sí que no se nos puede reprochar.

¿Confía en que irá ganando minutos?

Sí, creo que tiene que ser así. Siempre pienso que voy a jugar más minutos de los que estoy jugando o mi mentalidad al menos es esa, querer jugar más. Creo que sí que pude pasar. Las temporadas tienen muchas circunstancias, cada partido es un mundo, puede haber problemas de faltas y pueden pasar muchas cosas. Mi mentalidad es jugar minutos y confiar con que sí que voy a tener más oportunidades. Creo que esa es la mentalidad que tengo de generar.

El aspecto donde podría tener más ganas de mejorar es en el tiro de tres. ¿Cree que si hubiese anotado un par más podría haber ganado más minutos?

La verdad es que no. Otros años he estado mucho más preocupado por eso. La verdad es que mirando atrás hay muchísimos ejemplos de estos que se me han salido de dentro. Entonces, es un poco de impotencia, pero creo que lo importante es seguir con la mentalidad de tirar buenos tiros y de no dudar cuando estoy solo. Confío en que, de lo que queda temporada, mejore en ese aspecto, pero tampoco creo que sea al 100 por cien un factor superdeterminante a la hora de jugar más minutos o no, porque creo que también puedo aportar en muchos otros aspectos. A lo mejor hay días que he jugado menos porque no he estado tan bien en defensa, no porque no me hayan entrado dos o tres triples. Entonces, es un poco no encabezarse mucho en esto del porcentaje de tres y más en seguir con la buena mentalidad de seguir tirando los tiros que tenga que tirar y de ayudar al equipo en todo lo demás.

El club ya confirmó que está buscando otro base a mayores siendo ya tres en el equipo. ¿Cómo afrontan la llegada de un cuarto a base?

La verdad es que no pienso mucho en estas cosas. No es algo que hayamos hablado mucho entre los bases. Si el club cree que es lo que necesita el equipo para ganar partidos, pues a muerte con ello y ya está. Claro, luego hay muchos otros factores de la finalidad de eso y en ese caso ya se vería lo que pasaría. Eso depende del staff técnico y de la dirección deportiva, saber qué es exactamente lo que necesitamos y lo que nos vendría a mejorar el equipo.

¿Cómo fue su adaptación a Santiago?

Ya la conocía bastante porque cuando jugué en Ourense, Aleix Font, que es un gran amigo mío, jugaba aquí. Entonces, casi todos los días de la semana estábamos juntos, o en Ourense o aquí. Entonces, ya la conocía bastante y me ha gustado mucho, Santiago y la comida. Ahora mismo estoy por la calle y con este sol... aunque sería mucho mejor lo hubiese todo el año (risas).

El año pasado estaba en el Girona, donde jugó con Marc Gasol, que se acaba de retirar. ¿Cómo fue esa experiencia con una leyenda?

He podido disfrutar con él de su última temporada como profesional. Si alguien me lo hubiese dicho hace diez años, le diría que estaba flipando. Fue un año de aprendizajes en general. Tuve mi primer año en ACB, disfrutando bastantes minutos y jugando al lado del jugador con más talento y más determinante con el que he estado nunca. Lo que más valoro de él es como se implica con todo lo que hace. Está siempre pensando en como intentar mejorar al club, al equipo. La estructura del Girona, tanto a nivel social como a nivel de marketing, es una barbaridad. Eso también es porque está muy bien rodeado de profesionales y escoge muy bien quién está a su lado para llevar a cabo todo lo que él quiere llevar a nivel social y a nivel de club. Creo que es inigualable.

¿Tiene alguna anécdota con él?

Es curioso, porque el año antes de ir al Girona estaba jugando en Palma en LEB Oro. En el partido de casa, en Palma, le ganamos con un triple mío en el último segundo en la esquina en su cara. Siempre hacíamos coñas en los entrenamientos cuando le metía un triple que me venía a puntear. Siempre me decía “cabrón, como te gusta meterme triples en mi cara” (risas).