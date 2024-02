Cómo puede ayudar Piqué a que Topuria lleve la UFC al Bernabéu

El pasado domingo, el campeón español Ilia Topuria hizo el saque de honor en el Santiago Bernabéu, el escenario al que quiere llevar la Ultimate Fighting Championship (UFC). "Poder lucirse en el Bernabéu es un honor. Parece que todos los astros se han alineado y que va a pasar. No tengo dudas", defendió en la primera comparecencia pública que hizo en España tras ganar a Alexander Volkanovski. No hay nada oficial, pero la declaración pública aparece siempre que comparece el hispanogeorgiano, quien, entre otros planes, trabaja para crear una promotora de MMA (artes marciales mixtas) con Piqué.

Tampoco hay dudas por parte del Real Madrid, deseoso de convertir su renovado templo de 80.000 personas en el lugar en el que desembarque la UFC. Y si puede ser, con Conor McGregor como rival. Al igual que sucederá con la NFL de fútbol americano, que ya ha dado a conocer oficialmente que a partir de 2025 llevará partidos al Bernabéu. El estadio blanco puede ser escenario de un evento de boxeo antes que de artes marciales mixtas. Es una de las opciones que se baraja para la celebración de 'La Velada del año 4'. Los detalles del evento que organiza Kosmos, presidida y fundada por Gerard Piqué, se darán a conocer este lunes.

El CEO de la UFC: "Seguro iremos a España, falta por saber dónde"

En un programa de 'Cadena Cope', Jaime Ugarte, comentarista que ha acompañado a Ibai Llanos en las tres anteriores ediciones, dio a entender que el Bernabéu acogería uno de los mayores eventos de entretenimiento que se celebran en España. El 'streamer' se apuró a desmentir una noticia que lleva con mucho celo: "Jaime Ugarte no ha podido 'leakear' (desvelar) nada, porque no sabe dónde es 'La Velada'. Lo que entiendo que ha querido decir es que llenaría el Bernabéu, nada más".

La primera y la segunda Veladas del año se celebraron en el Pabellón Olímpico de Badalona. La tercera tuvo lugar en el Cívitas Metropolitano, feudo del Atlético. Ibai Llanos, madridista declarado, como Topuria, nunca ha ocultado su interés por llevar eventos al Santiago Bernabéu. Si finalmente el feudo blanco es el elegido para 'La Velada del Año 4' serviría de ensayo general, por la tipología del evento, para un hipotético evento de la UFC.

Topuria da por hecha la llegada de la MMA (siglas en inglés de artes marciales mixtas) a España amparado por los comentarios realizados por Dana White, CEO de la competición que está causando furor en territorio nacional. "Seguro que iremos a España. No sabemos exactamente cuál sería el adversario de Ilia. Falta por saber en qué recinto y cuándo lo haremos, pero sí que iremos a España", confirmó. En la conversación pública se sugirió el Santiago Bernabéu y White mostró su entusiasmo: "¿Qué capacidad tiene el Bernabéu?". Le respondieron que 80.000 espectadores. "¿Es cerrado?", replicó Dana. Le confirmaron la opción del techo retráctil. "Se puede. Ok. Me gusta. Si hay un pabellón disponible, se hará".

Ilia Topuria hizo el saque de honor en el Real Madrid-Sevilla. / DAZN

Una promotora de Piqué y Topuria para una liga de la UFC en España

Hay que señalar que el día anterior, Lawrence Epstein, director de operaciones de la UFC, abrió también la puerta a Barcelona y estimó que entrarían en el mercado español en 12 o 18 meses. Sin embargo, el efecto de la victoria de Topuria ha acelerado el desembarco. La compañía, que en su día estuvo al borde de la desaparición, quiere aprovechar el tirón. El hispanogeorgiano está en la misma línea de trabajo. Y aquí entra de nuevo en escena Piqué, con el que está intentando montar un campeonato o liga de UFC en España.

Desde hace meses el exjugador del FC Barcelona y el luchador están en conversaciones para crear una promotora que se encargue de organizar los combates en territorio nacional. "A Piqué le gustan mucho las MMA. Estuvimos hablando, porque vamos a ver si llevamos una promotora de MMA en España. Hemos hablado de muchas cosas. Es la primera vez que me he encontrado con él", afirmó a finales de diciembre en 'ESPN'. Esto no quiere decir necesariamente que Piqué vaya a colaborar en la organización de un futurible evento de la UFC en el Bernabéu, pero si prospera esta alianza, el CEO de Kosmos se posicionará en España como pionero en las artes marciales mixtas.

Igualmente, le dará a Topuria la experiencia en territorio nacional para organizar eventos similares. No es la única conexión empresarial que existe en Piqué y el luchador hispanogeorgiano, al que el Gobierno de España "ayudará" a cumplir "su sueño de tener un DNI español", según avanzó ayer Pedro Sánchez en el recibimiento que hizo al campeón de la UFC en la Moncloa. La Kings League que organiza Kosmos -también está sobre la mesa que el Bernabéu pueda acoger una final- ha firmado recientemente un acuerdo de patrocinio con Keio Mobile, impulsada por Ilia Topuria junto a su hermano Aleksandre, que pronto debutará en la UFC.

Patrocinio de Keio en la Kings League y buena sintonía entre Ibai y Topuria

Keio Mobile, presentada recientemente, es una compañía de telecomunicaciones vinculada a la salud y al deporte. Entre otras funciones ofrece a sus usuarios acceso VIP a gimnasios y les da a acceso a una 'app' móvil que sirve como entrenador personal. Igualmente ofrece tarifas móviles. La compañía ocupa la trasera de la camiseta de todos los clubes, un posicionamiento que el año pasado tenía Xiaomi y que estaba en blanco al inicio de esta temporada.

La otra punta de este triángulo es Ibai Llanos, quien en septiembre de 2023 puso un mensaje en 'X' con fotos de Ilia Topuria, el Santiago Bernabéu, el Estadio Azteca de Ciudad de México y el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez. Las dos primeras imágenes se relacionan con el posible desembarco de la UFC y las dos últimas están también en la agenda del luchador hispanogeorgiano. "Cuando vayamos a boxeo y peleemos contra Canelo, ahí sí sería destino de Dios. Nunca lo he hecho, aunque me prepararé al máximo", dijo Topuria en la rueda de prensa en la que ofreció su cinturón al público español.

El campeón del mundo de la UFC mandó en septiembre un mensaje a Ibai Llanos, confirmando la buena sintonía que existe entre ambos. "Ibai, si quieres saber cómo se hace una velada de verdad, llámame, porque esta no va a ser la del año, va a ser la del siglo", dijo Topuria, quien en otra ocasión aseguró que le parecería interesante la idea de organizar un evento juntos. Son vasos comunicantes que refuerzan la relación entre el luchador, Piqué e Ibai, con el entretenimiento deportivo como eje y el Bernabéu como hipotético escenario para los eventos.