Rigoberto se rinde a la afición del Obradoiro: "Se merecen que salgamos y ganemos partidos"

El Monbus Obradoiro ha hecho entrega del trofeo Estrella Galicia del jugador del mes del febrero del club a Rigoberto Mendoza. Un galardón que, pese a ser interino, ha tenido un valor especial para el dominicano tras la lesión sufrida en Turquía que lo ha tenido apartado del equipo. Pese a todo, su mentalidad competitiva lo lleva a no dejar de pensar en el triunfo que se les resiste y que quiere ofrecer a una afición tan dedicada como es la del Obra.

El jugador comenzó agradeciendo el reconocimiento: "Quiero darle las gracias a Estrella Galicia y a todos los fanáticos que me han elegido como jugador del mes. Muy agradecido con cada uno. Estoy muy orgulloso de esto que he logrado, a pesar del momento que estamos atravesando como equipo. Pero es una motivación más para salir a la cancha y entregarlo todo por el nombre que llevamos en el pecho, el del Obradoiro, y tratando de estar todos en la misma página para conseguir lo que tanto anhelamos para que la hinchada sienta que estamos ahí. Se merecen mucho, que nosotros demos la cara por ellos".

El escolta admitió que este premio tiene un valor especial por la lesión con la que tuvo que lidiar, ya que "ha sido muy difícil, pero siempre fui positivo". "Lo veo como algo de lo cual me debo sentir un poco orgulloso y motivado, porque sé todo lo que he estado atravesando desde el inicio, donde me sentía en mi mejor momento. Fue como empezar de cero de nuevo. Pero estamos aquí ya, a un paso muy avanzado, muy adelante. Creo que estoy volviendo a recuperar toda esa fuerza con la que me sentía al inicio y creo que estoy volviendo a ser el Rigo que llegó al principio".

El jugador fue preguntado por lo que le está faltando al equipo y demostró su gen competitivo: "Seguir intentándolo. No podemos bajar la cabeza ni perder el ánimo. Ya sé que falta poco de temporada y que estos son los momentos en que todo el mundo empieza a pensar que ya falta poco para ir a casa. Pero no se trata de eso. No quiero eso. Nunca he estado en una situación como esta y la verdad no quiero terminar la temporada con un mal sabor de boca. Quiero tratar de ganar la mayor cantidad de juegos posibles de los que quedan y, obviamente, que terminemos bien".

También compartió su valoración sobre el choque ante el Valencia, sobre el que comentó que "salimos a la cancha pensando que cada juego es el que vamos a ganar, pero pasan cosas durante el partido. Es el baloncesto. Valencia tiene una muy buena plantilla y hay que darle el mérito. Jugaron un muy buen partido y en el tercer y el último cuarto rompieron el juego".

Ahora toca ir a Murcia y reconoce la ardua tarea que les espera porque "va a ser un juego difícil, pero hay que tratar de ganarle a cualquier rival. Es un equipo que juega muy físico, defiende muy bien y, la verdad, vamos a tener un trabajo duro pero vamos a intentarlo".

El jugador tiene muy presente todo lo que va de temporada y lo que queda, con las fechas de Breogán y Palencia muy marcadas en él, ya que "recuerdo que el último partido que ganamos fue contra Breogán, el 23 de diciembre en su casa. Estoy viendo todo, veo la tabla y estoy consciente de todo. Creo que lo mejor de todo esto es que nos queda un partido contra esos rivales directos. Ahí es donde tenemos que dar un paso adelante y saber que son los equipos a los que tenemos que ganar sí o sí".

Rigoberto también ofreció su más que merecido reconocimiento a una afición que no deja de entregarse al equipo y que los alentó con fuerza ante Valencia: "Por ese tipo de cosas pienso que se merecen que nosotros salgamos y ganemos partidos, porque están ahí apoyándonos a pesar de la diferencia de puntos por la que vayamos perdiendo. Eso tampoco lo he visto en ningún lado. La 'fanaticada' dando ese apoyo, vaya como vaya el equipo, vayas como vayas tú como jugador. Creo que eso es algo digno de admirar y la verdad la afición aquí siempre tendrá mi respeto".

Finalmente, el jugador fue preguntado si el premio que más le importa ahora es obtener la tan ansiada victoria y lo tiene claro: "Todos queremos ganar, ir a casa y tratar de dormir feliced, Sin ninguna preocupación en la cabeza y sin saber qué va a pasar otro día cuando te levantes. Ese tipo de cosas queremos empezar a vivirlas de nuevo, porque tenemos ya un tiempo que todo es preocupación, de 'a ver cuando vamos a ganar', 'qué tenemos que hacer'. Empezamos a pensar y se nos dificulta todo, el estado de ánimo del equipo también. Necesitamos que suba y que cada quien esté sonriendo y andando por ahí feliz. Es algo que todos necesitamos, lo que más quisiéramos todos ahora mismo".