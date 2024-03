El Compostela se muestra cauto ante un Langreo “con muchos recursos con balón”

Míchel Alonso atendió este viernes a los medios para analizar el partido que este domingo (17.00 horas) enfrenta a la SD Compostela y al Langreo en el Verónica Boquete.

Este duelo de vital importancia para ambos equipos está enmarcado en unas fechas muy especiales para el barrio de San Lázaro, que vive estos días la Festa da Uña. Precisamente esta celebración es la que patrocina este encuentro, por lo que antes de la intervención del técnico blanquiazul se pasaron por los micros Pilar Lueiro, concejala de Deportes; Miguel Fernández, gerente del club; y Fernando Neira, presidente de la Orde da Uña.

Pilar Lueiro remarcó, como de costumbre, que el Compos “es un club referente en este Concello, pues es un ejemplo de solidaridad y de colaboración. Tan solidario que hasta a la fiesta se apunta, en esta ocasión, aprovechando que comparten barrio con la Festa de Uña”. Miguel Fernández agradeció las palabras de la concejala y añadió que “teníamos muchas ganas de que coincidiese la Festa da Uña con un partido del Compos en casa. Somos parte del barrio, convivimos aquí, muchos vivimos aquí, los jugadores han vivido aquí... Realmente, no solo es un lugar de trabajo, es un lugar donde también se viven muchísimas emociones”.

Por su parte, Fernando Neira mostró su agradecimiento con las entidades colaboradoras y confía en que el buen ambiente de la fiesta se traslade al Verónica Boquete. “Fue un trabajo laborioso repartir entradas entre todos los locales colaboradores, pero fueron entregadas a tiempo y alguno me pidió alguna más. Esperemos que sea una buena ofrenda”, comentó.

De vuelta en lo puramente futbolístico, Míchel Alonso anunció que esta semana podría volver a sumar una nueva baja. “Estamos con algún problema de última hora, que es Escoruela. Está con un tema de garganta, no pudo entrenar y está en casa, pero esperemos que el sábado ya pueda estar, del resto ningún problema”.

Una de las incógnitas en las últimas semanas es la ausencia de Jordan en las convocatorias, por lo que Míchel, al ser preguntado, despejó las dudas sobre los motivos: “Decisiones, no hay nada más. Estuvo parado, volvió, y esperemos que se vuelva a poner a punto porque entiendo que es un jugador que nos tiene que aportar. Pero bueno, hasta ahora pues la decisión fue meter a otros jugadores y sin más”.

Como viene comentando desde hace varias semanas, el equipo necesita un partido redondo cuánto antes, algo que remarcó y desea que suceda al fin este domingo. “Por lo que queda, pues evidentemente es ahora o nunca, lo sabemos. Queremos ganar, mostrar otra imagen y que la gente se sienta reconocida por el equipo en el campo. Sabemos que estas últimas jornadas no estuvimos bien, somos los primeros que los reconocemos, no estamos contentos y creo que si ganamos, aunque no estemos muy brillantes, la gente saldrá contenta, pero queremos ganar y de alguna manera salir satisfechos”.

Para lograrlo, confía en que el Vero Boquete vuelva a ser un pilar fundamental para él y para sus jugadores, como siente que lo ha sido hasta ahora. “Al final cuando no salen las cosas, evidentemente el Compos le duela a mucha gente, pero nosotros somos los primeros fastidiados cuando las cosas no salen. Todos los que queremos al Compos, que estamos fastidiados y tal, creo que nos necesitamos todos para intentar salir de esto. Yo en casa sentí siempre, en el tiempo que llevo aquí, el apoyo de la gente en momentos que el equipo notas que lo necesita. Entiendo que la gente está ahí y también los necesitamos ahora.

El técnico ferrolano analizó también la situación y el perfil del rival, un Langreo que está un punto por debajo del Compos y también en una mala racha. “Sí, estamos un poco parecidos, clasificación muy parecido, ellos vienen de un varapalo importante esta semana, pero es un equipo muy bueno. Creo que ya dije que es de los equipos que me estaban gustando más en lo que va de liga. Viene de un bache y no hay que darle más valor, porque sabemos que esto puede cambiar y esperemos que no sea esta semana”.

Por último, profundizó en la táctica y el juego del Langreo destacando sus puntos fuertes, los cuales intentará desactivar el domingo: “Es un equipo que con balón hace muchas cosas bien. Creo que con él está muy bien estructurado, que tiene un futbolista que aglutina mucho juego, Iago Novo, y que tiene último pase. Es un jugador que mejora mucho cada jugada. Y bueno, ya digo, es un equipo que con balón, si le dejas y si tiene tiempo y espacio para jugar, tiene muchos recursos”.