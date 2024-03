El banquillo de la SD Compostela, “a subasta” por cuarta ocasión en menos de un año

Este domingo Míchel Alonso anunció su dimisión como entrenador de la SD Compostela tras una nueva derrota, que profundiza en las malas sensaciones de un equipo que cada vez tiene más complicado entrar en play-off y luchar por el ascenso.

Subir de categoría es el objetivo establecido en la entidad desde hace ya varias temporadas, pero es un reto muy complicado cuando la estabilidad en el banquillo es prácticamente inexistente. Y lo cierto es que los datos de la esedé son abrumadores, pues Míchel Alonso es el cuarto entrenador que deja el club en menos de un año. Incluso serían cinco en caso de contar a José Manuel “Cardeñosa”, que dirigió al equipo de forma interina durante un par de partidos.

El pasado 23 de marzo de 2023 se producía el cese de Fabiano Soares, un histórico del club por su pasado como jugador. Entonces habían transcurrido 26 jornadas y el Compos marchaba 2º en la tabla, aunque el liderato, ostentado por el Arenteiro, estaba a 12 puntos. Esto, sumado a las malas sensaciones de juego que se habían ido incrementando desde enero, hizo que la entidad tomase la decisión de poner fin a la etapa del técnico brasileño.

Durante un par de semanas fue su segundo entrenador, “Cardeñosa”, el que tomó las riendas del Compos. En su estrenó logró sumar un punto ante la Gimnástica Torrelavega, pero en su segundo encuentro al mando cayó por 1-3 ante el Arenteiro, de forma que alcanzar el primer puesto se volvía prácticamente imposible.

A solo 6 jornadas de que concluyese la temporada regular llegaría Juan Carlos Andrés, cuyo principal reto sería mantener al equipo en los puestos de promoción y llegar en el mejor estado posible al play-off para intentar dar la campanada y ascender en las eliminatorias.

La esedé dio un paso al frente, especialmente en el Verónica Boquete, y se metió en la promoción con confianza. Sin embargo, tras perdonar la sentencia en la ida desaprovechando 3 goles de ventaja y sufrir una remontada en Tarazona, la eliminación supuso la salida de Juan Carlos Andrés.

En verano el Compos comenzó un nuevo proyecto para el que escogió como líder a Manel Menéndez. Además, reforzó la plantilla con fichajes de peso como Manu Barreiro, Juampa Barros, Pep Caballé o David Soto, procedentes de categorías superiores. Sin embargo, las expectativas generadas en pretemporada se difuminaron rápidamente. El técnico asturiano solo consiguió una victoria en liga, y tras sufrir su tercera derrota consecutiva en San Lázaro, fue cesado de su cargo dejando al equipo en puestos de descenso. Además, ese mismo día presentó su dimisión otro histórico del club, el director deportivo Manuel Castiñeiras, junto a Cardeñosa.

Víctor Pazos, coordinador de la cantera, asumió el papel que dejaba libre Castiñeiras y en cuestión de días, con el acuerdo del grupo de accionistas mayoritario liderado por Antonio Agrasar, cerraba la incorporación de Míchel Alonso. Y este domingo, 360 días después de aquella salida de Fabiano, el técnico ferrolano presentó su dimisión dejando vacío el banquillo del Verónica Boquete por cuarta ocasión en menos de un año.

Ahora se abre un nuevo período para la SD Compostela, cuyo gerente Miguel Fernández ofrecerá una rueda de prensa este martes para comentar la actualidad del club. En ella se resolverán muchas incógnitas, más que en las anteriores situaciones pues esta despedida en los banquillos, a diferencia de las anteriores, se produce por la voluntad del propio entrenador y no del club, que intentó convencer a Míchel para continuar no solo hasta final de temporada, sino también la próxima independientemente de si se lograse o no el ascenso.

La principal incógnita es quién será el entrenador del equipo hasta el final de la temporada. De momento, Antón Permuy y Dani Gesto, entrenadores del juvenil de División de Honor, se harán cargo interinamente. Habrá que ver si ellos mismos terminan la campaña o si se planea algún fichaje para el puesto. Cabe destacar, ante esta última posibilidad, que José Luis Lemos está libre y fue una de las opciones barajadas en octubre tras la marcha de Manel Menéndez, por lo que podría volver a los planes del Compos.