"Para nosotros es un partido muy importante, un derbi donde te lo juegas todo"

¿Está emocionado por la llegada de este derbi contra el Breogán?

Sí, es un partido muy importante para nosotros. Sé que es un derbi grande para ambos equipos, es importante. Pero estamos preparados e intento estar tranquilo, no pensar mucho en esto para no ponerme nervioso o algo así. Pero entiendo lo que está pasando alrededor de nosotros.

Esta temporada ha jugado su primer derbi en Lugo. ¿Cómo lo vivió?

Sí, fue un buen encuentro. Tuvo una grandísima atmosfera. Aunque jugamos fuera y, por supuesto, la gente no nos apoyaba (risas). Pero me gusta esa atmósfera, cuando todo el mundo llena el pabellón y grita. Sientes que es un gran partido.

En este caso tendrá esta atmósfera a su favor...

Por supuesto, ahora será diferente. Jugamos en casa, con nuestras gente viniendo a vernos y a apoyarnos. Por supuesto, ellos harán mucho ruido y nos apoyarán. Es muy importante para nosotros y es lo que nos da más energía para jugar al máximo.

A mayores de la rivalidad zonal, también la hay en la clasificación. ¿Cree que esto hará que el derbi sea más especial?

Claro, porque ambos necesitamos ganar más partidos y tenemos que aprovechar esta oportunidad para que las posibilidades sean más altas. Para nosotros es un partido muy importante, es un derbi donde te lo juegas todo. Es muy importante para ambos.

¿Podría decirse que es una final?

Claro, es un tipo de final... no como una Copa del Rey, aunque algo así como una Copa Galicia (risas). Pero no es el último partido, porque después de este tendremos otros 7 u 8 más. Pero es importante para nosotros. Tenemos que hacerlo lo mejor posible para ganar al Breogán y poder quedarnos en esta liga.

¿Qué crees que hay que hacer para salir de esta situación?

Trabajar duro en los entrenamientos y prepararnos para cada partido. Nos sentimos algo desafortunador porque perdimos muchos juegos de uno, dos o tres puntos, como contra el Barcelona o el partido de Girona. Son muchos partidos que perdimos en el último minuto. En los entrenamientos hacemos todo bien, así que lo que tenemos que hacer es jugar más duro en los partidos y cerrarlos bien para sumar más victorias.

Sobre el nuevo jugador que ha llegado al Obradoiro. ¿Cómo valora esta llegada?

Fue una sorpresa para mí. Vi en Instagram que el Obradoiro fichó a un nuevo jugador y al día siguiente viene hoy ya tuvo el primer entrenamiento con nosotros. Creo que nos ayudará mucho con su nueva energía, con su juego. Estoy seguro de que va a ayudar a nuestro equipo.

Imagino que cuando Sasha Kovliar vino al Obradoiro fue especial para usted a la hora de tener otro ucraniano aquí...

Sí, es la primera vez en mi vida que tengo a alguien de Ucrania en mi equipo. Antes sí tenía a algunos ucranianos aquí en el ACB, pero siempre estaban en equipos rivales. Pero ahora es la primera vez y es bueno tener a alguien de tu país. Es un buen chico y también tiene un gran talento. Así que fue un gran sentimiento.

¿Por qué decidió volver al Obradoiro?

Recuerdo que en mis primeros tres años aquí fueron increíbles. El primer año no fue algo especial, pero el segundo y tercero fueron muy importantes para mí. He aprendido muchas cosas aquí. Conocí a muchos buenos amigos en Santiago y sé cómo trabaja el club. Sabía que volver para aquí me ayudaría mucho y tomé la decisión de volver a trabajar con este equipo. Para jugar duro y demostrar y sentir que todavía puedo jugar a buen nivel.

¿Ha visto alguna diferencia en el club en este regreso?

No, realmente no hay una gran diferencia. Está la misma gente y entrenamos duro. Para mí es como sentir que estoy de vuelta a casa. No hay muchos cambios, así que es positivo.

¿Ve alguna diferencia entre el primer Pustovyi que viene aquí y el actual?

(Risas) por supuesto. El primer Pustovyi que vino aquí era un niño y ahora soy un hombre, con mi familia y con mi hijo. Cuando vine aquí fue mi primer año fuera de Ucrania. Aprendí muchas cosas, cómo ser importante para el equipo o cómo ser un líder. Cuando jugué en Ucrania me sentía cómodo porque no pensaba en ser el líder o algo así. Cuando vine aquí aprendí mucho de este tipo de cosas. Ahora que he vuelto, ya sé cómo ser ese tipo de jugador. Solo hago mi trabajo aquí.

Habla de su familia y recuerdo que en su presentación utilizó ese término para referirse al club. ¿Es lo que significa para ti el Obradoiro?

Claro. Siempre que jugaba contra al Obradoiro iba a su hotel para saludarlos a todos, a Moncho (Fernández), a Victor (Pérez) y a Gonzalo (Rodríguez). Hablaba un poco con todos. Es una especie de familia y siempre estábamos muy felices de vernos. Víctor visitó mi casa en Ucrania y fue mi invitado. Y cuando venía para aquí, también había mucha gente que se me acercaba para decirme hola y hablar un poco. Aquí me siento como si fuese una familia. No tuve esta sensación en ningún otro lugar. Estuve en otros equipos, pero el Obradoiro es muy especial.

Pero esta familia tiene nuevos ‘niños’. ¿Cómo se siente con sus nuevos compañeros?

Es increíble, siempre hay buenos jugadores en el campo y fuera de él. Todos somos muy amables, hablamos mucho y a veces vamos a cenar. No tenemos malos chicos, así que me siento increíble. Me sentí genial aquí también cuando llegué el primer día, sentí que no pensaba irme de este equipo porque todos son muy amigables y tenemos todo tipo de bromas.

Está siendo uno de los jugadores más importantes del equipo. ¿Se siente como un líder?

No lo he pensado, solo intento jugar bien y ayudar al equipo. Intento hacer lo mejor en la cancha. Pero sí, podríamos decir que soy una especie de líder, pero no lo pienso mucho.

Sobre este fin de semana, ¿qué tienen que hacer para ganar al Breogan?

Tenemos que jugar duro desde el primer segundo y pelear todos los balones. Debemos poner mucha energía y luchar en todas las posiciones hasta el final.

¿Le diría algo al obradoirismo?

Sí, claro. Quiero decir a toda la gente que viene a ver los partidos que es muy importante para nosotros. Estamos sintiendo su apoyo y sabemos que este año no está siendo fácil. Pero seguimos luchando por vosotros. Porque todos los que vienen aquí nos dan energía. Necesitamos mucho ese apoyo para el siguiente partido porque es importante para todos. Si todos vienen aquí y nos apoyan, jugaremos mucho mejor y jugaremos junto a vosotros.