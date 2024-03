Sofía Toro explicou o plan para que Galicia teña dous millóns de persoas facendo deporte

A medallistaa de ouro olímpica Sofía Toro ocupa na actualidade a xerencia do Cluster do Deporte de Galicia, que afronta agora o reto de conseguir que en Galicia cheguen a practicar deporte dous millóns de persoas, e no que xa está moi involucrado o Concello de Santiago.

Sofía Toro deu a coñecer os datos dun estudo que calcula que o 46% da poboación galega practica deporte de xeito regular e as estimacións falan de que cada un deles fai un gasto de 200 euros ó ano.

Para acadar este obxectivo o Cluster trata de involucrar tamén ós Concellos –o de Santiago xa está en marcha– para entre todos conseguir unha poboación moito máis san grazas sobre todo á práctica deportiva, o que tamén suporá un aforro importante no eido sanitario.