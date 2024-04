Antón Permuy: “Nos agarramos a ganar al Oviedo, luego lo que tenga que venir vendrá”

Antón Permuy atendió este jueves a los medios de comunicación para analizar la situación de la SD Compostela a falta de dos días para enfrentarse al Oviedo Vetusta en Asturias. Los santiagueses, tras el empate ante el Pontevedra en el derbi disputado el domingo, tienen prácticamente inalcanzable la quinta plaza que les permitiría disputar el play-off de ascenso a Primera Federación.

Sin embargo, el técnico blanquiazul prefiere no desviar la atención del próximo partido, para el que espera recuperar más efectivos que Pablo Antas y Parapar, quienes regresan después de cumplir sanción. “Estamos pendientes de Casas, a ver si puede llegar o no. Balsa también empezó a entrenar un poco ya con el grupo. Vamos recuperando efectivos, no a todos, Juampa sigue sancionado, pero bastantes novedades. Con Pato somos optimistas, tienen que certificar que puede jugar, pero pensamos que sí, él está bien y confiamos en que sí”, señaló Permuy.

Tras completar su primer mes al mando del equipo, el entrenador de la esedé considera que “vamos siendo mejor equipo cada semana. En función de lo que demanda el rival también, estamos evolucionando como equipo. Todavía queda mucho margen de mejora, no tanto tiempo probablemente, pero sí mucho margen de mejora y estamos intentando trabajar en esa línea: ofrecer sábado o domingo una mejor versión que la semana anterior”.

Aunque la mejoría es evidente, el tiempo corre en contra de los intereses del equipo, que prefiere no hacer cuentas e ir partido a partido: “Sé que soy pesado, pero nos agarramos a ganar al Oviedo, a sacar los tres puntos, que es lo que depende de nosotros, y a partir de ahí lo que vaya pasando, pero lo que está en nuestra mano, lo que podemos controlar, digamos, es ganar al Oviedo, que es lo máximo que podemos hacer, y así cada semana estamos centrados en eso, y luego lo que tenga que venir vendrá”.

Centrándose aún más en el Oviedo Vetusta, Permuy aseveró que “es un equipo que tiene mucha calidad a pesar de estar en la parte baja. En esta categoría están todos los partidos muy igualados, está todo el mundo enganchado. Van quedando menos partidos y van quedando menos opciones, pero todo el mundo está competiendo y poniendo la máxima dificultad a todos. Esperamos un rival complicado, pero tenemos que ser capaces de imponernos, sacar una mejor versión que la semana pasada y ser capaces de ganar en Oviedo, que es lo que llevamos trabajando toda la semana”.

Para ello será clave también gestionar el estado anímico de la plantilla, que ha presentado muchos altibajos a lo larga de esta temporada. Actualmente, aunque las posibilidades de llegar al quinto puesto son escasas, la mejoría de las últimas semanas hace que Permuy vea más positivismo entre sus pupilos: “Yo veo bien al equipo, a los jugadores, al resto del cuerpo técnico... Estamos bien, alineados todos en la misma dirección, trabajando a gusto. Diría que vamos igual que el nivel del equipo, a nivel anímico también creo que vamos creciendo, vamos ganando en confianza, vamos siendo conscientes de que estando a buen nivel, repito, con margen de mejora, podemos ganar a cualquiera, competir contra cualquiera, y creo que eso nos da mucha confianza y seguridad. A mí lo que más seguridad y confianza me da es verlos entrenar cada día, eso nos hace ir con confianza a la competición. Anímicamente nos vamos encontrando cada vez mejor”.

Con la campaña entrando en su recta final y dada la situación del equipo, el técnico del Compos fue preguntado por su futuro y el de la entidad, aunque, por ahora, nadie le ha trasladado nada y sólo piensa en terminar la presente temporada de la mejor forma posible. “De momento, ya lo dije siempre que me preguntaron, nosotros no estamos preocupados de eso, el club decidirá. Nosotros estamos centrados en cada semana, que ya nos consume mucha energía en sacar lo mejor, y en ese sentido no estamos pensando en nada ahora mismo. Cada semana estamos hipercentrados en el objetivo de ganar y solo nos centramos en eso”.

Por último, Antón Permuy esgrimió el tipo de rival y de partido que espera encontrarse este domingo: “Es un equipo que acaba de cambiar de entrenador, es verdad que el partido de ida se jugó en campo artificial con lo cual la transferencia que podamos sacar es diferente, pero al final sí que los jugadores son los mismos. Es un equipo que tiene un nivel técnico muy alto, jugadores jóvenes, el clásico filial, jugadores de nivel, un equipo muy ofensivo que está sufriendo un poco atrás y bueno, sabemos que tenemos que estar muy seguros, muy serios a nivel defensivo para no sufrir con este tipo de jugadores. Luego seguir en la línea de aumentar el número de llegadas y su claridad, no rompernos, estar equilibrados para intentar jugar más en campo contrario y que cuando tengamos pérdidas no suframos atrás. Creo que ahora mismo estamos bastante equilibrados en ese sentido, con momentos de final del partido que se rompió un poco más, y pretendemos que esté un poco más controlado. Creo que si somos capaces de controlar eso, pues vamos a tener bastante ganado de cara al partido”, concluyó el técnico blanquiazul.

Pablo Antas: “Os nosos momentos bos son cada vez máis longos”

Esta semana acompañó a Antón Permuy en la rueda de prensa Pablo Antas, que suscribió las palabras de su entrenador.

Para empezar, concordando en el paso adelante que ha dado el equipo en las últimas semanas. Por ello, lamenta que la reacción no vaya poder medirse durante más tiempo: “Iso non o podemos escoller e a situación deuse como se deu. Estámonos centrando en mellorar día a día como equipo e creo que o estamos conseguindo. Os momentos bos do partidos son cada vez máis longos,estamos sendo un equipo máis equilibrado e competitivo. Afrontamos o partido deste sábado e non míramos máis, hai que adestrar ben mañá para chegar da mellor maneira”, señaló el centrocampista del Compos.

Sobre la mejoría, Antas cree que “durante a tempada hai momentos de forma, anímicos, e pasaron moitas cousas. Somos persoas e cando un está ben xoga mellor, creo que tanto Antón coma Dani nos limparon moito a cabeza e centráronse moito no día a día, en sacar a mellor versión de cada un. Neste discurso tivemos que mirar cara dentro, mirarnos o ombrigo e saber que non estabamos facendo cousas ben. Agora estamos moi centrados no presente, intentando mellorar no individual e no colectivo e creo que pouco a pouca estámolo conseguindo”.

Pablo Antas conduce el balón en el Verónica Boquete / Jesús Prieto

Respecto a esa limpieza de cabeza, Antas explicó con profundidad a que se refería: “Houbo de todo. Non somos axenos a nada, nós queremos gañar e cando non gañas sintes que hai cousas que non estás facendo ben. Hai veces que sintes que estás cerca, pero houbo momentos da tempada na que o equipo non se atopaba. Houbo un cambio de adestrador coa marcha de Míchel e eles (Antón Permuy con Dani Gesto) axudáronnos moito. Nese momento é unha situación complicada a nivel interno, pero mirándonos á cara e dicíndonos as cousas pois intentamos sacar o mellor de cada un, intentar adestrar ben, ser máis competitivos e entender que tiñamos unhas expectativas iniciais que non fumos cumprindo, pero que seguimos sendo ese equipo. Ao final o día a día tampouco te engaña, estamos na posición que nos merecemos, non nos imos a engañar, pero non hai máis. Agora hai que agarrarse a iso e ser mellor equipo ata o final”.

Sobre el derbi contra el Pontevedra, que tuvo que ver desde la grada por estar cumpliendo sanción, Antas subrayó la labor de sus compañeros en un encuentro de mucho mérito: “Houbo momentos da tempada nos que non fomos quen de xerar situacións de perigo, e cando o eramos faltaba equilibrio. Creo que agora estamos nese punto de intentalo máis e nas últimas semanas estámolo conseguindo. O outro día eu vino dende fóra e a verdade e que vin un equipo moi competitivo contra un rival que, se non é o mellor é dos mellores da categoría, e sintes orgullo do equipo e dos compañeiros por ver que compiten así.