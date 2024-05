“Las cosas pueden ir mejor o peor, pero que va a haber el máximo trabajo es seguro”

Antón Permuy (16/05/1990, Santiago) se hizo cargo del primer equipo de la SD Compostela en el mes de marzo tras varios años jugando un papel clave en la cantera de la entidad, consiguiendo momentos históricos con el Juvenil A de División de Honor. Tras apenas dos meses al mando el club anunció su renovación sin tan siquiera esperar a que rematase la temporada, y ahora el técnico compostelano afronta con ilusión el reto de dirigir al equipo de su ciudad un año más.

La semana pasada se anunció tu renovación. ¿Fue uno de los momentos más emocionantes de tu carrera?

Sí, el que más probablemente. Al final es que confíen en ti antes de que acabe la temporada y poder continuar tu trabajo en el club de tu ciudad.

¿Más incluso que cuando te subieron al primer equipo en marzo?

Creo que sí, porque en el primer anuncio es algo interino, asumir el final de temporada, y esto es una confirmación de que el trabajo está valorado, que les gustó y que van a confiar en nosotros para un proyecto nuevo.

Por ahora el contrato es de una temporada. ¿Hay alguna cláusula o algún objetivo que cumplir para ampliarlo?

No, de momento no hablamos de eso. Simplemente confirmamos que estábamos de acuerdo en continuar la temporada que viene.

El banquillo del Compos lleva años con cierta inestabilidad. ¿Valoraste esto a la hora de firmar?

No, la verdad que no lo pensamos. Es muy difícil decirle que no al Compos, y más para alguien como nosotros, de aquí. Tener esta oportunidad de entrenar en un club de esta historia, de este calado... no nos planteamos eso. Confiamos en nuestro trabajo y nos sentimos valorados.

¿Cómo os encontráis después de haber quedado a las puertas del play-off?

Obviamente es un palo no poder jugar el play-off y es difícil. Aparte es la semana uno, es muy reciente, pero dentro de eso hay que intentar ser lo más profesionales posible y aprovechar este tiempo que tenemos entrenando. Una vez más la predisposición fue siempre muy buena para todos y estamos en acción, trabajando.

Cuando subiste al primer equipo el club comunicó que la idea era “olvidarse de objetivos y mejorar las sensaciones”. ¿No tener esa obligación hace que duela un poco más el haberse quedado tan cerca?

Sí, lo cierto es que volvimos a ilusionarnos y el equipo estaba para ello. Al final pues el sabor de boca es malo porque fue una derrota en el último partido, es verdad que tampoco nos valía ganar, pero igualmente lo queríamos. Intentamos quedarnos con lo positivo, el equipo sacando momentos puntuales en el primer partido creo que compitió bien, mejorando y con margen. Hay que trabajar por ahí, pero en el cómputo general estamos contentos, a pesar de que queríamos haber estado en el play-off y no fue posible.

Ya se ha anunciado la salida de Pato Guillén. ¿Cómo era vuestra relación y cómo valoras su paso por el club?

La relación muy bien, como con todos, nos trataron fenomenal. Creo que es, por lo menos en la historia reciente, probablemente el portero más importante. Tiene dos récords de imbatibilidad del club, años muy buenos aquí, con un gran rendimiento, y es un excelente profesional. Pero al final son cosas del fútbol que pasan. Solo tengo palabras buenas, tanto en lo personal como en lo deportivo.

¿Has hablado con Víctor Pazos o con el club para ir trabajando ya en la confección de plantilla?

El club lleva trabajando meses, viendo muchísimos jugadores. Obviamente ese trabajo no empieza ahora, empezó ya hace muchísimos meses. Ahora estamos viendo jugadores e intentando afinar. Al final, Víctor es la persona que confecciona la plantilla. Nos pide opinión sobre jugadores, como los vemos. Luego el club tiene que tomar las decisiones que crea oportunas, pero sí, estamos viendo muchísimos jugadores para intentar hacer la mejor plantilla posible.

Hay 13 jugadores que terminan contrato. ¿Podemos esperar un verano de muchas despedidas?

Eso sería un tema para Víctor. Habrá más salidas obviamente, porque hay jugadores que acaban contrato, pero a partir de ahí es el club el que te puede decir algo, es el que toma esas decisiones y no me cabe duda de que van a hacer el mejor equipo posible.

Entre los que acaban contrato, además de Pato, están los capitanes Álvaro Casas, Pablo Antas y Samu Rodríguez. ¿Es prioritaria la continuidad de alguna de estas figuras?

Eso es lo que te decía, es un tema que tienen que valorar Víctor y el club. Nosotros estamos contentos con ellos, pero incluso tienen que decidir si van a continuar o no.

Aunque la temporada ya ha terminado, no se dará descanso y seguirán los entrenamientos hasta final de mes. Hay quién lo interpreta como un castigo por la mala campaña. ¿Es así o tiene otro objetivo?

No, es aprovechar este tiempo para muchos jugadores. La gran mayoría de forma particular va a hacer un trabajo para estar a punto, descansar dos meses y medio no es bueno. Entonces queremos hacer ese trabajo aquí juntos y poder traer chavales y verlos, que en otras circunstancias por clases y demás no podrían venir. Poder verlos con ellos e intentar sacar provecho de este tiempo creo que le viene bien a todos, es un trabajo que no nos sobra y por ahí lo vamos a enfocar.

¿Cuentas con que algún canterano dé el salto al primer equipo este verano?

Es muy difícil adivinar seguro quién va a estar. Hay varios jugadores que ya estaban este año. Gonzalo, Balsa o Baña por poner ejemplos. Van a seguir teniendo esa oportunidad de estar en el día a día y lo que ellos se ganen. Al final tienen esa puerta abierta, nosotros los conocemos pero también tienen que superar a los que están, y está en su mano. Creo que en el día a día, jueguen o no jueguen, es de un valor altísimo para ellos entrenar con jugadores de este nivel. Les ayuda muchísimo a esta gente joven, aprenden de ellos, mejoran y luego a partir de ahí tendrán lo que se ganen.

Uno de los lastres del Compos en los últimos años es el bajo rendimiento lejos del Vero Boquete. ¿Cómo podéis mejorar esto?

Tenemos que ser un equipo mucho más adaptativo a todo lo que toque. Es verdad que en casa en los últimos años siempre estuvo muy fuerte, el equipo se siente muy seguro y siempre es de los mejores locales de la categoría. Fuera de casa, que hay diversidad de campos, de circunstancias, etcétera, hay que intentar ser lo más adaptativos y lo más competitivos posible. Al final los equipos que están arriba siempre tienen ese buen rendimiento fuera de casa y claramente es una de las cosas que nos está lastrando para tener más puntos, lo que hay que mejorar y competir mejor.

Este año se habló mucho de las expectativas generadas. ¿Se mantiene para esta temporada el objetivo del ascenso directo?

Bueno, yo creo que el club tiene que decir cuál es el objetivo, pero ahora el equipo está trabajando en confeccionar la plantilla. Ya lleva mucho tiempo trabajando, está en ese camino y cuando esté todo más cerrado pues será el momento de poner objetivos.

¿Cómo crees que ha encajado el compostelanismo tu renovación? ¿Qué mensajes te han llegado?

La verdad es que estoy muy agradecido a todo el mundo. Habrá gente a la que le gustará más y gente a la que le gustará menos, pero en general nos sentimos muy agradecidos por el apoyo, nos sentimos muy apoyados por todos, tanto cuando jugamos fuera de casa que siempre se desplaza la gente y siempre tiene buenas palabras, como en casa. Cuando se anunció la renovación nos sentimos queridos y creo que pueden sentirse en cierto modo representados, en el sentido de que somos de aquí como ellos, socios que veníamos de pequeños a ver al club y creo que eso puede hacer cierta ilusión. Nosotros intentamos trabajar para corresponder ese cariño en el campo, que es un poco por lo que se nos va a valorar, y que no quepa duda de que daremos el máximo. Luego las cosas pueden ir mejor o peor, pero que va a haber el máximo trabajo es seguro.