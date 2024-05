Pato Guillén: "Me voy con la conciencia tranquila de haber dado todo por esta camiseta. Me he vaciado y he sido muy feliz aquí"

Día emotivo para la SD Compostela. Este lunes, Pato Guillén realizó una última rueda de prensa como jugador de la esedé, de la que se despide tras seis temporadas. El guardameta uruguayo estuvo acompañado de toda la plantilla, cuerpo técnico, miembros de la entidad e incluso de su familia, a la que mencionó en el momento más sentimental de su intervención.

Antes de dar la palabra a Pato, Miguel Fernández, gerente del club, hizo una breve introducción del acto en la que agradeció al portero "estes seis anos de profesionalidade, de bo traballo, de bo compañerismo e sobretodo de compromiso coas cores do Compostela". Aseguró además que "isto é un ata logo, non un punto final. Queremos que o club siga medrando e que máis pronto que tarde teña un sitio na esedé".

Al contrario que en las ruedas de prensa habituales, esta vez fue el jugador el que intervino directamente antes del turno de preguntas de los periodistas. Así comenzó Pato: "Buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecer al club la oportunidad de poder estar hoy aquí para despedirme de mis compañeros, cuerpo técnico, periodistas y aficionados. Han sido seis años en esta casa, que a nivel personal han sido maravillosos".

El veterano portero realizó una valoración breve de su etapa compostelanista, que valoró, pese a los malos momentos, de una forma muy positiva: "He vivido de todo aquí. Malos momentos, descensos, partidos que hemos perdido en play-off... y momentos maravillosos. Hemos logrado ascensos, hemos ganado partidos en grandes estadios y hemos conseguido récords y cosas que van a quedar en la historia de este club. Me voy con la conciencia tranquila de haber dado todo por esta camiseta. Me he vaciado y he sido muy feliz aquí".

Pato no quiso olvidarse de toda la gente con la que convivió estos años, a los que agradeció todo lo vivido: "Quiero agradecer a todos los empleados del club que han pasado durante todos estos años. A Manu Castiñeiras, que apostó por mí hace cinco años y me volvió a traer aquí. A todos los empleados de las oficinas, a los de la lavandería, a mi amigo 'Eddie', a los servicios médicos... Y a mi familia. A mi mujer, por estar siempre en todo momento, por apoyarme, por reír y llorar a mi lado". Habló también de su hijo Lucas en el que fue sin duda el momento más emotivo de la intervención, pues el futbolista apenas pudo contener las lágrimas. "Lucas creció viendo jugar a su padre en este club y a todo sitio que va, dice orgulloso que es del Compos", señalaba con la voz entrecortada Pato.

Para finalizar su primera intervención, se refirió a los compañeros con los que más años ha compartido vestuario, presentes en el acto, para agradecerles la acogida que le dieron. "A la familia que me llevo de aquí... Casas, Antas, personas como vosotros dignificáis esta profesión, no cambiéis nunca. Os echaré de menos en mi día a día. Todo alrededor de este club es grande, así que me voy agradecido de haberlo podido disfrutar. Sin más, agradecer el cariño y el respeto que me han brindado todos los compañeros durante todo este tiempo, los diferentes cuerpos técnicos, los medios de comunicación y la afición. Aquí un seguidor más de la esedé".

Tras esta primera intervención, Pato respondió a las preguntas de los periodistas, indicando en primer lugar que lo que va a recordar de esta etapa compostelanista es la felicidad. "Tengo muchísimas cosas que recordar de aquí, muchos amigos. Fueron seis años, cinco consecutivamente estos últimos, y lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido cosas negativas, porque las hay, pero me voy con lo bonito que fue estar aquí, conocer gente maravillosa y jugar en este club".

Más allá de los malos momentos, el guardameta uruguayo aseguró que realizó muchos sacrificios por el club y que no se arrepiente ni lo más mínimo de ello: "En lo familiar, mucho. En el momento que decidí venir aquí era complicado porque iba a quitarme mucho tiempo de estar con ellos. Los viajes, ir y venir todos los días de Orense... pero bueno, ellos se sacrificaron por mí sabiendo que yo aquí iba a ser feliz y que era donde quería estar. Luego, físicamente, pues mis compañeros lo saben que he hecho de todo para poder jugar, he jugado hasta con la mano rota. Siempre fui de los que siempre quería estar y aguantar lo que pudiera o más por poder jugar. Y lo volvería a hacer, el fútbol lo entiendo así y si pudiera volver a hacerlo lo haría".

Por último, Pato valoró el final de su paso por el Compos y deseó la mejor de las suertes al equipo de cara a la próxima campaña: "Bueno, todo es aprendizaje, tanto lo bueno como lo malo. Lamentablemente, creo que estos últimos dos años no han sido los mejores de cara a lo deportivo, a nivel de resultados, ni a nivel equipo, grupal, o hacia las afueras, todo lo que rodea el club. Espero que a partir de ahora las cosas vayan mejor, que apoyen a estos jugadores, a los que tengan la suerte de seguir aquí la temporada que viene y que seguro que van a defender esta camiseta como lo han hecho hasta el día de hoy, porque los conozco. Sé la nobleza que tienen tanto dentro como fuera del campo y esperemos que puedan lograr el objetivo que hasta ahora no hemos podido conseguir, que es ascender al equipo".