Alcaldes, asociaciones, Cámara Minera, sindicatos y trabajadores unen fuerzas en un frente común para exigir la continuidad del proyecto de Penouta tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de paralizar la explotación. Se trata de una iniciativa promovida por Strategic Minerals considerada la única mina de coltán de Europa de la que dependen 129 familias y empresas auxiliares.

Los regidores de Viana do Bolo, de A Veiga y Vilariño de Conso, asociaciones como Arigal, colegios profesionales como los de ingenieros de minas y geólogos, la Cámara Minera, sindicatos y trabajadores ofrecieron este lunes una rueda de prensa conjunta sobre este asunto en Viana do Bolo (Ourense) para expresar su posición. No en vano, tal y como indica la empresa, se trata de un proyecto estratégico a nivel europeo que permite garantizar el suministro de los minerales clave para las nuevas economías verdes y digitales. Strategic Minerals insiste en que explora todas las vías legales disponibles para revertir la decisión del TSXG y y acelerar el restablecimiento del permiso de la sección C. Manifiesta su apoyo a las movilizaciones previstas los próximos días, la primera de las cuales tendrá lugar este martes, 31 de octubre, a las 12,00 horas, en el municipio de Viana.

El TSXG suspendió de forma inmediata e incondicionada la resolución de la Xunta que aprobó el proyecto de explotación y el plan de restauración de la concesión de una sección de la mina de A Penouta, en Viana (Ourense). Atiende así la reclamación de Ecoloxistas en Acción ante los “graves impactos” de la mina sobre el espacio protegido de Pena Trevinca, Red Natura 2000.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró por su parte que acatarán la resolución del TSXG, pero avanzó que recurrirán. Tras reunirse en Carballeda de Valdeorras (Ourense) con representantes del Clúster de la Pizarra de Galicia y preguntado por la decisión del Alto Tribunal, Rueda aseveró que “hay que acatar” las decisiones judiciales “aunque no se esté de acuerdo”. “Pero también tenemos derecho a defendernos”.

Y es que, tal y como esgrimió, se están poniendo “en duda” informes de funcionarios de la Xunta, de técnicos que toman decisiones “después de un examen muy concienzudo”. “Cuando se da autorización de los servicios técnicos de la Xunta es porque se examinó todo y consideramos sinceramente que eso puede ir para delante (...). Cuando es un pronunciamiento que se basa en que frente a un informe particular se decide que los pronunciamientos de la Xunta no son válidos, pues la Xunta lógicamente se tiene que defender y va a hacerlo”, defendió.

El presidente también se refirió a la oposición de los vecinos de Viana do Bolo a la decisión del TSXG, con unas consecuencias que considera “muy graves”. “Se está viendo la reacción de toda la comarca”, señaló, destacando además que recurriendo también defienden “la viabilidad de una empresa que es el sustento y el futuro de muchas familias”. En opinión de la Xunta, concluyó, el proyecto era viable porque “preservaba todos los valores ambientales”. “Creemos que nuestros pronunciamientos eran correctos y lo siguen siendo”, reivindicó.