Oliú descarta que las elecciones catalanas afecten a unas empresas que "están haciendo su vida"

El presidente del Sabadell, Josep Oliú, ha descartado este martes que las próximas elecciones catalanas vayan a tener un impacto en las empresas de la comunidad. "Hay una disociación entre el mundo de la empresa y el mundo de la política. El mundo de la empresa sigue haciendo su vida, estamos en un buen momento para las empresas, tanto en España como en Catalunya", ha afirmado en un encuentro con la prensa previo a la junta general de accionistas de la entidad.

El banquero, así, ha limitado el efecto de los comicios a que "hay un poco más de tema de conversación", pero ha venido a descartar que tengan un impacto como el que se produjo durante el 'procés', que culminó con la salida de miles de compañías de la comunidad. "No creo que afecte a la actividad inversora ni a las perspectivas económicas o financieras de las empresas que están situadas en Catalunya, como tampoco a las que están situadas en otros lugares de España", ha insistido.

Oliú, asimismo, ha vuelto a descartar por enésima vez que el banco pueda retornar su sede social a Catalunya desde Alicante, donde la trasladó precisamente a causa del 'procés' en 2017: "Es un tema que para nosotros no está encima de la mesa o debajo de la mesa. Aquí venimos por un accidente, como una reacción nuestra a una reacción de clientes ante un determinado movimiento político. Para nosotros es neutral, pero está bien tener más presencia en Alicante, que es la provincia donde tenemos una cuota de mercado más alta".

Operaciones corporativas

No ha querido, en este sentido, comentar el pacto de investidura PSOE-Junts que incluía elaborar un plan que fomente el regreso de las empresas que se fueron: "Nosotros cumplimos escrupulosamente la ley de sociedades de capital y la seguiremos cumpliendo". No es nuevo, como tampoco la afirmación de que la entidad no tiene previsto emprender ninguna fusión, pese a los rumores que en los últimos meses han asegurado su interés por Unicaja. "No contemplamos ninguna operación, no hay nada que ver", ha aseverado.

El banquero también ha ratificado que el Sabadell prevé superar este año la rentabilidad sobre capital del 11,5% que logró el año pasado, lo que implica que superará el beneficio de 1.332 millones que logró en 2023. Así, el consejero delegado, César González Bueno, ha apuntado que el ciclo de bajadas de los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) prevé iniciar en junio tendrá un efecto negativo en los ingresos del banco que se dejará notar el año que viene, pero también provocará un incremento del volumen de crédito que tendrá un efecto positivo mayor a medio plazo, con lo que el saldo final será positivo.