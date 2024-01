El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, dijo no tener "medo" a un hipotético gobierno liderado por BNG y PSOE y defendió que el que necesita el sector empresarial es "un goberno estable".

A preguntas de los medios, tras mantener un encuentro con el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, Vieites señaló que no tienen "medo a nada", mientras haya "un goberno que sexa estable".

"Por tanto, non temos medo a nada, a condición de que o goberno sexa estable, poña as medidas adecuadas para que as empresas poidan competir, desenvolver e crecer", resolvió.

Para eso, insistió en demandar medidas desde el punto de vista fiscal o laboral que "no perjudiquen a la actividad económica y al crecimiento de las empresas".

Cuestionado sobre si un gobierno estable sería un ejecutivo "de un partido único" o un bipartito podría ser un gobierno estable, el presidente de la patronal insistió en que "un goberno estable é un goberno estable". "Sexa o que sexa", concluyó.

Aumentar el peso industrial de Galicia

En el encuentro de este lunes del candidato socialista con el presidente del CEG, compartieron las prioridades de ambas entidades y coincidieron en la necesidad de aumentar el peso industrial de Galicia como uno de los objetivos del gobierno que salga de las urnas tras el 18 de febrero.

En declaraciones a los medios después de la reunión, que se celebró en la sede de la CEG, Besteiro detalló que el "obxectivo fundamental" del PSdeG es "aumentar a capacidade industrial de Galicia", aprovechando "o novo marco comunitario español, onde a reindustrialización, a modernización e a cohesión territorial van pesar dunha forma definitiva".

En esa línea, fijó como objetivo subir cinco puntos el PIB, de la mano también del "Plan de recuperación ou os fondos europeos", que considera que Galicia debe aprovechar para "aumentar o peso industrial". "Creo que é no que todos estamos polo labor. Traballar e sacar adiante ese peso industrial, dun marco onde vai haber unha potencia enerxética para Galicia espectacular e debemos aproveitar esa vinculación entre enerxía e industria", manifestó.

Un mayor peso de la industria que, en opinión del candidato socialista, "vai ir acompañado de traballos mellor retribuidos, maiormente remunerados e freará tamén a fuxida de mozos preparados que saíron de Galicia na última década".

"Reter esa importante man de obra cualificada, proxectar o desenvolvemento de Galicia da man de industria de todo tipo: a industria mar-industria, a industria pesada e electrointensiva, a industria forestal ou a industria agroalimentaria", resumió.

Preocupaciones de los empresarios

Vieites también aprovechó su intervención para manifestar algunas de las cuestiones que preocupan a patronal, entre las que mencionó infraestructuras, como el ferrocarril o el hidrógeno verde.

También el desarrollo de la eólica en la comunidad. "Temos vento, temos auga, a hidráulica, a eólica, son enerxías que de cara ao futuro debemos apostar dunha maneira moi decidida e o sector empresarial está disposto a facelo", aseguró.

En concreto, a preguntas de los medios sobre la eólica, Vieites señaló que si las empresas privadas de este sector son cada vez "máis competitivas a nivel xeral", eso "beneficia ao cidadán".

En este sentido, instó a aprovechar la eólica marina, "sempre desde un punto de vista equilibrado con outros sectores que se poidan ver afectados e coa sociedade en xeral". En relación a este ámbito, el presidente de la patronal gallega reflexionó que otros países ya lo consiguieron y puso como ejemplo a Dinamarca o Portugal. "Por tanto, en Galicia non imos ser menos e as empresas galegas tampouco van ser menos", aseverou.

También sobre energía eólica interveino Gómez Besteiro, que defendió Galicia como "un territorio enerxético" que permitirá "a reindustrialización de Galicia". "O que defendemos é que dentro desa produción de enerxía, o espazo público teña o seu papel de apoio, de iniciativas, de xestión, de difusión. Estamos a falar de novas enerxías e, por tanto, nese sentido, o aspecto público ten que ser importante", argumentó el candidato socialista.