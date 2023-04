El partido está en uno de sus peores momentos, con las encuestas en contra y los concejales abandonando a la candidata, pero a pesar de eso Begoña Villacís ha hecho un esfuerzo por transmitir un optimismo que incluso en sus propias filas cuesta ver. La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos ha presentado este martes su lista para la alcaldía de la capital, con tres fieles como números dos, tres y cuatro que, según las encuestas, son los únicos con opciones de obtener un hueco en el pleno del Ayuntamiento si finalmente la formación naranja consigue representación. De los 11 ediles que tiene actualmente tiene la formación, sólo estos cuatro repiten en la lista que Ciudadanos lleva a la cita electoral del 28 de mayo.

Villacís ha hecho girar su candidatura sobre tres aspectos. Por un lado, el "balance de su gestión" de estos cuatro años en el gobierno de coalición municipal; por otro, "la integridad" de su equipo, en contraposición a aquellos que han ido poco a poco abandonando su partido; y por último, un ejercicio de lealtad precisamente hacia ese gobierno conjunto de Ciudadanos y PP. "Pocas veces", ha dicho, alguien ha tenido "la oportunidad de ser alcaldesa hasta en dos ocasiones, y lo he rechazado porque para algunos la palabra es algo muy importante". Así ha empezado y repitiendo prácticamente la misma frase ha cerrado su intervención. Un alegato por la lealtad para confrontar con el PP que le está robando sus concejales. Obviando que también Ciudadanos hizo lo mismo en la Comunidad hace cuatro años, cuando Ignacio Aguado fichó a Ángel Garrido.

Los fieles que repiten

Silvia Saavedra, Mariano Fuentes y Miguel Ángel Redondo son los tres fieles que acompañan en los primeros puestos a Villacís, los tres con responsabilidades de gobierno y los tres fieles a la candidata durante el proceso de refundación del partido y también durante las semanas más críticas de Villacís, cuando amagó con forzar que los naranjas fueran una corriente interna del PP.

Sin mencionarlos pero sobrevolando el acto estuvieron los concejales que poco a poco han ido dándose de baja de Ciudadanos, un paso previo necesario pero no seguro para incorporarse a las listas de José Luis Martínez Almeida, como Pepe Aniorte, Ángel Niño o Sofía Miranda, que públicamente ha pedido el voto para el PP a través de un artículo en El Mundo. También abandonan el partido los concejales Martín Casariego, Concha Chapa o Alberto Serrano, aunque fuentes cercanas a la dirigente naranja insisten en que su marcha es “diferente” a la de los otros tres. Han comunicado “personalmente” a Villacís que se marchan y, señalan las mismas fuentes, “sabían ya qué lista se iba a presentar” y en el partido también conocían su interés por no seguir en la actividad pública.

En este contexto, así ha ensalzado Villacís a quienes sí se han quedado y han querido acompañarla en esta nueva campaña: "Este año, en este momento, ahora, no somos ajenos a las dificultades, que hayan querido dar el paso da un mensaje de gran valentía y positivo hacia la sociedad (...). Hay gente que se arrima en los buenos momentos y gente que se queda, que apoya, que tiene convicciones, que es íntegra. Es la que se queda en todos los momentos". En resumen, esta es, dice, "la lista de la integridad, la honestidad, la de los valientes, la que uno querría tener al lado en todo momentos". A la pregunta de qué les dice, ha dado una respuesta rotunda e irónica: "No son Piqué, no necesito dedicarles una canción", en referencia a la canción que Shakira dedicó a su ex pareja.

A pesar de las diferencias que han mantenido en los últimos meses, quien tampoco le ha abandonado es su actual número dos en el Ayuntamiento, Santiago Saura. Sentado a distancia, a varios pasos del equipo que conforma la lista, Saura ha apoyado a Villacís y le acompañará cerrando la lista. "Un puesto simbólico", ha reconocido él mismo.