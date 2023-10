A favor de la amnistía, tanto por su constitucionalidad como por la necesidad de pasar página en Cataluña. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha roto el silencio desde su omnipresencia en la campaña del 23-J para contrarrestar las voces críticas de la vieja guardia del PSOE con la negociación de una ley de amnistía. Durante una entrevista en Onda Cero, Zapatero ha insistido en su posición favorable al alivio penal a los encausados del procés porque “no es inconstitucional” y serviría para solucionar el “conflicto político” en Cataluña, según su opinión.

El paso adelante de Zapatero, en plena sintonía con Ferraz, contrasta con las declaraciones del expresidente Felipe González advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de esta norma. Un contraste que se ha hecho habitual desde que la pasada legislatura Pedro Sánchez pactase un gobierno de coalición con Unidas Podemos y buscase el apoyo parlamentario de los partidos independentistas. Dos expresidentes socialistas con dos perspectivas contrapuestas que vuelven a asomar en un contexto complejo en el que Sánchez busca reeditarse al frente de la Moncloa.

El relato que justifique una ley de estas características en su exposición de motivos es una de las cuestiones en las que más se están centrando en Ferraz. Zapatero ha aportado a este debate que la amnistía "forma parte de intentar un reencuentro de la sociedad catalana y del Gobierno de Cataluña con el Estado". "Hay que volver a empezar en Cataluña", añadió en línea con el "pasar página" que enarbola Sánchez. Tanto es así, que incluso justificó los cambios de posición del presidente del Gobierno en funciones, quien hasta la campaña del 23-J argumentaba que la amnistía no entraba dentro del marco de la Constitución. Lo que sí situó fuera de la Carta Magna fue un referéndum de autodeterminación. Para el PSOE esta es una línea roja y no está sobre la mesa de negociación un acuerdo para llevarlo a cabo.

"Si hay que cambiar de opinión, se cambia de opinión", concluyó priorizando la necesidad de caminar en la "búsqueda del reencuentro". Pese a ello, Zapatero ha querido matizar que el rechazo de Sánchez a la constitucionalidad de la ley de amnistía se refería a los términos en la que la presentaban los independentistas.

En términos de derecho comparado, el expresidente ha defendido que "la amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras". En esta línea, ha afirmado que se ha producido "decenas de amnistías desde la Segunda Guerra Mundial". "Cabe en nuestro ordenamiento, igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen la división de poderes, el principio de igualdad, pero que contemplan situaciones excepcionales para que este instituto actúe en favor del interés público, en favor del interés general", concluyó.

Sin ser demasiado claro sobre si estos deben renunciar a la unilateralidad a cambio de la aprobación de esta norma, el exlíder de los socialistas ha hecho equilibrios para asegurar que debe conllevar "un cambio de actitud", pero que "el camino se hace al andar". El propio Carles Puigdemont ya ha cerrado la puerta a asumir esta renuncia, advirtiendo tras las insinuaciones de los socialistas que Junts “no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”.

Encontronazo por la sentencia del Estatut

La entrevista en la que Zapatero ha salido al rescate de Sánchez y la dirección de su partido frente a las voces críticas de dirigentes históricos de su partido y la oposición conservadora no ha estado exenta de tensiones. El expresidente tuvo un rifirrafe con el entrevistador Carlos Alsina a cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, que anuló varios de sus artículos. Una sentencia que en el aquel momento, como presidente del Gobierno, dijo acatar pese a estar en desacuerdo. Un "fake" según la recriminó Alsina remarcando que "lo primero que usted dijo fue que la "sentencia fue muy positiva" y que "estaba muy contento y satisfecho". "Hice una declaración institucional de prudencia, pero me he pronunciado en desacuerdo con esa sentencia", explicó por su parte el expresidente.

