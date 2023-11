Las anotaciones de las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y las imprecisiones en la declaración del testigo Javier Iglesias en la pieza separada número 36 del caso Tándem han dado pie a la Fiscalía Anticorrupción a ampliar sus pesquisas sobre la operación Kitchen, el operativo parapolicial desplegado por la cúpula de Interior del PP, con Jorge Fernández Díaz de ministro. A las diligencias desplegadas hasta el momento en la pieza separada número 7 el Ministerio Público ha añadido evidencias sobre las actuaciones del clan policial que pretendían evitar que Javier Gómez de Liaño, el abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, facilitara pruebas a la prensa sobre la financiación ilegal del partido.

Iglesias fue el letrado que visitó a Luis Bárcenas en prisión el 8 de julio de 2013 -cuando el extesorero había decidido renunciar a los abogados que cuyo trabajo sufragó la formación conservadora para pasar a reconocer la existencia de una caja b en el partido que entonces dirigía Mariano Rajoy-. Y en el interrogatorio que llevó a cabo el fiscal Miguel Serrano el pasado 23 de mayo, este abogado contestó de forma negativa a la pregunta que le hizo el fiscal Miguel Serrano: "¿Conoce a un hombre llamado Halit Sahitaj?". Ante lo que el testigo respondió: "No creo que lo conozca".

Pero el representante del Ministerio Fiscal prosiguió con su interrogatorio, y le interpeló de nuevo, pero incluyendo en su pregunta al ciudadano rusogeorgiano Zakhar Kalashov, quien había sido condenado en la Audiencia Nacional: "¿Tuvo usted conocimiento de si en el entorno del Partido Popular había llegado la información de que Halit Sahitaj y Kalashov tenían información sobre unos pagos opacos al abogado defensor de Bárcenas, el señor Javier Gómez De Liaño?". También aquí este letrado, a quien se le conoce con el apodo de 'El Largo', respondió: "No, lo ignoro. Yo eso no lo sé, para nada".

Contradicción con una grabación

Sin embargo, este testimonio difiere del contenido de una grabación de Villarejo, incluida en el sumario de Kitchen, en la que el comisario jubilado recuerda a Iglesias qué había hecho en relación al que fuera abogado de Bárcenas en 2013 y 2014, el exjuez Gómez de Liaño.

En esta, según la transcripción policial que obra en el tomo número 9 de esta pieza separada número 7 del caso Tándem, Villarejo dice, de forma textual: "Lo de Kalashov, que es un ejemplo que tú lo sabes, porque fue tal ¡eh!, presión de Félix Sanz, que me impidió la cita en prisión". "¿Y por qué?", pregunta entonces el letrado, al que responde el comisario: "Porque dijeron que yo no podía hablar con Kalashov, y todo porque cuando a mí me mendó el otro loco de Serbia [Sahitaj], que me dijo que Kalashov pagaba al CNI, a Gómez de Liaño, entonces yo no fui al final; el tonto de [Eugenio] Pino mandó a [José Ángel Fuentes] Gago".

El contenido de esta grabación va en el mismo sentido que otro audio de 22 de agosto de 2014, que obra también en poder de la Audiencia Nacional al igual que la anotación en la agenda que alude a la conversación, en el que Villarejo comunica al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez sus contactos con "Halit Sahitaj y la entrevista en prisión a cargo del también investigado José Ángel Fuentes Gago con Kalashov", especificaba un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, adelantado por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

"El MIN. habló con RAJ."

En su declaración como investigado el 26 de octubre en el seno de la pieza separada 36 de Tándem sobre las supuestas presiones contra Gómez de Liaño para que no filtrara información a la prensa sobre la existencia de una caja b en el PP, que de facto amplía las pesquisas sobre la Kitchen de la pieza separada número 7, el ciudadano serbio Halit Sahitaj también confirmó haber mantenido reuniones con Villarejo, tal y como este plasmó en sus agendas.

En estos encuentros celebrados en 2014, dijo Sahitaj al juez, el comisario le preguntó si Gómez de Liaño, entonces abogado de Bárcenas, había cobrado dinero negro en Suiza de Kalashov, a quien había defendido en un juicio. El propio Gómez de Liaño ha negado haber cobrado de su cliente en la Confederación Helvética.

En el testimonio de Iglesias también se detectan otras imprecisiones, pues este se desvincula del abogado Óscar Jiménez de la Rubia, cuando el propio Villarejo asegura que había conocido a este letrado porque Iglesias se lo había presentado.

Operación Prima

Este último abogado comparecerá como testigo a petición de Gómez de Liaño que se hizo eco de las anotaciones de las agendas del comisario jubilado, pero también de la información adelantada por este redacción que aludía a la existencia en una causa judicial denominada Operación Prima de un correo electrónico, fechado el 14 de junio de 2014, en el que Villarejo hace un encargo a Jiménez Rubia. "Interesa de K. [Zakhar Kalashov] todos los datos de los pagos en el extranjero que le hizo a G. de L. [Gómez de Liaño]. Todos los pagos que les hizo a miembros del CNP, GC y otros. Otros pagos a políticos", dice de forma específica el mensaje.

Finalmente, este testido rechazó haber acudido por encargo de Villarejo o del PP a la reunión en prisión con Bárcenas. Sin embargo, el comisario plasmó en sus agendas, que fueron requisadas por Asuntos Internos de la Policía varias anotaciones sobre el contenido de sus conversaciones con Iglesias en sentido contrario: "Toque para confirmar reunión [con] LB [Luis Bárcenas] el lunes. Comió con Cospe [María Dolores de Cospedal] y Alberto (abogado de ella)", redactó el 3 de julio de 2013 Villarejo, para tres días después completar: "Iglesias. Dice que el MIN. habló con RAJ. y todo es OK. Varios cambios de la hora prevista. Al final se cierra todo en las 10H".

Y el 8 de julio de 2013, día en el que Iglesias reconoce haberse reunido en prisión con Bárcenas, cuando este había renunciado a sus abogados, Villarejo escribe en su agenda de grabaciones: "Jav. Igles. Nadie le había organizado nada para ver a LB. Después de hacer gestiones le dijo que alante. Al final se celebró la reunión".

Las agendas son "indicios"

Y después, siempre según los manuscritos del comisario jubilado, dio cuenta en un mensaje de la reunión de Iglesias con el extesorero del PP al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez: "Al final coordina todo, pero mosca con el Minist.". Unos días después, el 11 de julio de 2013 Francisco Martínez y Villarejo hablan de un "plan contra LB. Intervención comunicaciones, registros y citación de mujer e hijos".

Las anotaciones, que ya fueron tenidas en cuenta en la causa en la que Villarejo fue condenado a 19 años de cárcel, han cobrado especial relevancia después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apuntara en el auto en el que desautorizaba la decisión del juez Manuel García Castellón de rechazar la comparecencia como testigo de María Dolores de Cospedal que estos apuntes manuscritos podrían convertirse en "indicios" o pruebas de las actividades del operativo parapolicial que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz desplegó en 2013 y 2014 contra el extesorero del PP y su entonces abogado Javier Gómez de Liaño.

"Contactos" y "reuniones"

Los magistrados resaltan que estas notas, en las que Villarejo resumía las conversaciones que mantenía con sus interlocutores, que también grababa, se refieren "aparentemente a contactos, reuniones y circunstancias relacionados directa o indirectamente con los mismos hechos", concluye la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez García Castellón a citar como testigo el 28 de noviembre a María Dolores de Cospedal para determinar si "personas vinculadas al Partido Popular" encargaron unos "servicios dirigidos a la obtención de informaciones" relativas a Luis Bárcenas y al exjuez Javier Gómez de Liaño.