La historia no se repite, pero a veces rima. Y más en política. Y especialmente, en la izquierda. En 2015, los cuatro diputados de Compromís, que había acudido en coalición con Podemos, se integraron en el Grupo Mixto al no poder formalizar un grupo valenciano propio (algo que estaba en el pacto con los morados). Ocho años después, el proceso es a la inversa y es el partido de los círculos quien abandona un grupo en el que está Compromís para irse al espacio en el que los valencianistas han estado en los últimos años, una salida ante la que la coalición se blinda.

Compromís seguirá en el Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso. Fuentes de los valencianistas en el grupo parlamentario en el Congreso marcan distancias con la situación de Podemos y hasta tratan de restarle dramatismo. "No era una cosa deseable, se podía haber hecho mejor, pero somos dos partidos diferentes; no se rompe nada", explican fuentes próximas a la portavoz adjunta Àgueda Micó. Su compañero de bancada, Alberto Ibáñez, lamenta la salida, pero pide no ahondar en el asunto porque "solo genera desafección", mensaje similar al de Yolanda Díaz.

Así, según admiten diferentes voces de la coalición, la puerta atravesada por Podemos hacia el Grupo Mixto no es una opción para los naranjas. Pese a que en el magma siempre revuelto de las redes sociales haya militantes de los naranjas que envidien la visibilidad y autonomía que tienen partidos como el BNG (palabras a las que Podemos ha apelado en su marcha), el salirse del Grupo Plurinacional de Sumar no está encima de la mesa. Al menos, siempre que se cumplan los acuerdos.

Todas las fuentes consultadas en Compromís por este periódico descartan que exista el debate de tomar el camino hacia el Grupo Mixto ni que existan motivos justificados para ello. "Estamos cómodos en un espacio plurinacional donde todas las voces son escuchadas y protagonistas"; "no tenemos motivos para salirnos" o "ahora mismo no hay debate, tenemos un acuerdo firmado" son algunas de las opiniones de dirigentes de la coalición valencianista cuestionados, aunque en todas acaba apareciendo la locución adverbial "de momento".

Ese "de momento" se supedita al cumplimiento de los acuerdos, según señalan fuentes de la ejecutiva de Compromís. Y estos no solo se circunscriben a las medidas del Gobierno sobre la agenda valenciana (sobre la que también reclaman dar pasos), sino también que se mantenga a Compromís como la "referencia" política de este espacio en la Comunitat Valenciana, algo que se concreta, negro sobre blanco, en que la plataforma de Yolanda Díaz no compita en unas autonómicas ni se desarrolle en este territorio.

"Haber desaparecido"

"Si hicieran un proceso de implantación en la Comunitat Valenciana nos lo tendríamos que pensar", avisa una fuente de la dirección de Compromís. De momento, explican, "se están cumpliendo" los pactos, aunque empiezan a haber movimientos en Alicante (vinculados a los Mollà) por lo que en la coalición están "vigilantes". Sumar constituyó su primera ejecutiva provisional el fin de semana y en ella no está Compromís, una evidencia de una "acción desligada".

Pese a que no llega a motivo de ruptura, en la coalición valencianista sí que hay cierto lamento por haber "desaparecido" en los principales debates en el Congreso. Ninguno de los dos diputados de Compromís intervino en la sesión de investidura ni tampoco firmó un acuerdo bilateral con el PSOE, cuestiones que sí que hicieron los únicos diputados de BNG y Coalición Canarias y que también hizo la legislatura pasada el entonces único representante de Compromís, Joan Baldoví.

"No estábamos acostumbrados", indican fuentes del grupo de las Corts que, sin embargo, admiten que la situación tampoco sería sencilla para los dos diputados si se marcharan al Grupo Mixto. No obstante, en la dirección defienden que la apuesta es a largo plazo con la portavocía adjunta que ostenta Àgueda Micó y que permite presentar iniciativas sin supervisión, uno de los asuntos que precisamente señaló Podemos como motivo para su marcha del Grupo Plurinacional de Sumar.