Los municipios y provincias recibirán en 2024 "la cifra récord" de 28.557 millones de euros del sistema de financiación, según ha informado este lunes la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

La ministra ha asistido a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Y en ese encuentro ha informado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que los Ayuntamientos dispondrán el año que viene de un 22,6% más de recursos procedentes del sistema de financiación local que en 2023, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2022.

Dicho de otro modo, el Gobierno ha informado a municipios y provincias de que en 2024 se van a destinar a estas entidades 5.260 millones más que en 2023, lo que constituye la cifra más alta de la historia.

Déficit fiscal

En el encuentro, Montero también ha comunicado a las Entidades Locales que tendrán más margen fiscal en el próximo ejercicio, en el que pasarán a tener un equilibrio presupuestario.

Al encuentro de este lunes ha acudido la vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), Gema Igual (PP), quien tras el encuentro ha reiterado, en declaraciones a los medios, "una petición que es común a todos los municipios, con el anterior presidente de la FEMP, socialista, y en la etapa actual: No podemos con las cargas que nos transfieren sin herramientas financieras".

Por eso ha pedido "que se aborde de una vez la financiación local. Escuchamos que se debate sobre la financiación autonómica, pero la financiación local debe ser abordada de forma paralela a la otra".

Igual ha señalado, respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, que en el año 2024 "no tenemos obligación de superávit. Las reglas fiscales vuelven, lo sabemos, pero como están todavía en negociación con la UE, no vamos a decir más", ha añadido.

Entregas a cuenta

El conjunto de las Entidades Locales recibirá 23.773 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a las entregas de 2023.

Por su parte, el importe correspondiente a la liquidación de 2022 alcanza los 4.784 millones de euros, frente a los 682 millones correspondientes a la liquidación de 2021, abonada en 2023, según ha comunicado el departamento que dirige María Jesús Montero.

Asimismo, en la reunión la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública ha expresado que existe voluntad de mantener la dotación para compensar el efecto de los reintegros de la liquidación negativa de 2020, una medida de carácter excepcional que se viene aplicando desde 2022.

Montero ha defendido que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las Entidades Locales el mayor volumen de recursos de su historia. Asimismo, ha citado una serie de medidas extraordinarias que han contribuido a conseguir que las Entidades Locales estén en una posición de mejor fortaleza financiera en estos años tan complejos. Entre ellas ha citado el apoyo a los municipios en riesgo financiero, los procedimientos para la financiación de los pagos a proveedores de los ayuntamientos, la posibilidad de reinversión del superávit en inversiones financieramente sostenibles o la actualización de las entregas a cuenta calculadas sin el impacto de la pandemia.