Puigdemont pide ganar las elecciones para que los catalanes "dejen de ser serviles" del Gobierno

"Se ha acabado ser serviles. Nosotros no vamos de farol". Con este mensaje, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha querido apelar este sábado, en el mitin central de la campaña, a todos los independentistas indecisos. "Es mejor ir a votar con dudas, que tener la duda de qué Cataluña tendremos si gobierna Illa", ha exclamado Puigdemont, contraponiendo su candidatura a la de los socialistas, pero también a la de Esquerra. A pesar de que ha evitado entrar mucho en el cuerpo a cuerpo con sus exsocios durante toda la campaña, estrategia que también ha mantenido hoy, Puigdemont se ha erigido como alternativa al "desánimo" del candidato de ERC, Pere Aragonès, y al "servilismo" que asegura que tendría el PSC, Salvador Illa, con la Moncloa si liderara el Govern.

Así, el candidato ha vuelto a defender que es el único presidenciable que puede tumbar los presupuestos de Pedro Sánchez si el PSOE no acepta la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat o acabar con el déficit fiscal. "¿Hay algún otro partido que tenga este botón?", se ha preguntado Puigdemont de forma retórica, y tras acusar a ERC de "abandonar la posición". "Nosotros haremos lo que nos dé la gana, como hemos hecho estos seis años y medio fuera", ha exclamado, atribuyendo los últimos movimientos de Pedro Sánchez al "miedo" de que Junts tenga más poder y le condicione la legislatura. "Quieren un gobierno dócil, que no toque las narices", ha rematado, ante un pabellón de Argelers lleno hasta los topes.

Más de media hora antes de la hora prevista para el inicio del mitin, y cuando algunos de los autobuses organizados del partido aún estaban por llegar, la organización de la campaña ha tenido que cerrar los accesos al recinto, que ha quedado pequeño para albergar las más de 3.000 personas que se han desplazado este sábado hasta este municipio francés, según el partido. "Hoy se nos ha ido de las manos", ha asumido el secretario general de Junts, Jordi Turull, nada más empezar, después de que algunos centenares de personas hayan tenido que seguir el acto desde una pantalla instalada en el exterior del recinto.

Todo ello en un acto marcado aún por las palabras del presidente de la UGT y candidato del PSC, Matias Carnero, que ayer preguntó en tono burlesco por qué Puigdemont no se hacía las fotos de la campaña en el "maletero" del coche y bromeando con se marchó de España a escondidas y quizás "meado y cagado". "Ha vuelto el PSC que grita Puigdemont a prisión", ha exclamado Turull, tras asegurar que este es el tercer "cambio de guion" de la campaña de los socialistas, que primero centraron en la gestión y después en la "regeneración democrática", en referencia a las palabras de Pedro Sánchez.

Dos estrategias que, según Turull, han resultado fallidas y no "colaban". La primera, ha asegurado, por el mal funcionamiento de competencias estatales como Rodalies. Y la segunda, ha avisado, porque "si esto va de democracia", los independentistas juegan "en casa". "No lo pueden decir mirándonos a los ojos", ha rematado Turull. También la presidenta del partido, Laura Borràs, se ha referido a ello, asegurando que Junts no pierde "las formas" y atribuyendo las palabras de Carnero a los "nervios" de una campaña que veían ganada antes de empezar.