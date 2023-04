Los médicos gallegos están llamados a secundar a partir de las 00,00 horas de este martes, 11 de abril, la huelga indefinida que convoca la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en solitario, ya que no está apoyada por ninguna otra organización.

El presidente del sindicato convocante en Galicia, Ramón Barreiro, explica que confía en que el paro empiece "con toda normalidad y contundencia" especialmente en los grandes hospitales, donde ve "un ambiente de hacer huelga" por parte de los facultativos. Está previsto que, en paralelo, se vayan celebrando concentraciones en distintos centros sanitarios de la Comunidad.

En cualquier caso, la huelga --que también podrán secundar los MIR-- no se hará notar en urgencias, ni en las guardias, ni en el 061, ya que los servicios mínimos fijados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se sitúan en el 100%.

Las unidades de reanimación, de cuidados intensivos, de diálisis o de tratamientos oncológicos también se incluyen en los servicios mínimos del 100%. Por su parte, en las áreas de hospitalización, los servicios mínimos establecidos buscarán "garantizar" la atención urgente de los pacientes.

La orden publicada el lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) también especifica unos servicios mínimos del 100% en urgencias extrahospitalarias como los puntos de atención continuada (PAC). Por su parte, en Atención Primaria tendrá que haber al menos un efectivo en los centros de cuatro o menos médicos de familia; dos sanitarios en los centros con entre cinco y ocho; tres en aquellos que tengan entre nueve y doce; y cuatro en los que dispongan de 13 o más médicos de familia.

TRES REUNIONES DESDE EL 1 DE MARZO

No es la primera vez que la CESM amagaba con una huelga con el foco de sus reivindicaciones puesto, entre otros asuntos, en el complemento específico, una retribución adicional que se le retira a los que compatibilizan su labor en la pública y en la privada, más de un millar de profesionales, según sus cifras. La última vez fue en 2013, con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta.

La CESM anunció el 1 de marzo en una rueda de prensa desde Pontevedra que convocarían la huelga para el 11 de abril pese a dar a la Administración un plazo de "cuaresma" a la espera de si presentaba algún tipo de medidas. Entonces, veían en el Sergas una "total falta de voluntad política" a "cualquier propuesta de mejora" de las condiciones de los facultativos tras "una década de recortes". También O'Mega había iniciado consultas para convocar una huelga, pero finalmente lo descartó.

Se trata una medida que no apoya, al menos pública ni notoriamente, ninguno de los sindicatos que sí están en la Mesa Sectorial de negociación con el Sergas (CIG, CCOO, UGT, CSIF y Satse). La semana pasada, el responsable de CIG-Saúde (organización mayoritaria), Manuel González Moreira, señalaba que "respeta" la convocatoria pero que no la apoya porque hay peticiones en las que no coinciden. La Plataforma SOS Sanidade Pública, en esta línea, la calificaba de "oportunista".

Por su parte, hace semanas, durante una entrevista, el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, Eduardo Iglesias, sí se sumaba a las reivindicaciones porque "son justas" y "razonables". "No nos parecen fuera de tono", subrayaba.

Desde el anuncio de la huelga el 1 de marzo, se produjeron tres reuniones entre el sindicato convocante y el Sergas. La última fue el pasado miércoles --en plena Semana Santa y a escasos seis días del comienzo del paro-- y ante la falta de acuerdo se mantuvo según lo previsto.

No se produjeron más encuentros, pese a que fuentes de Sanidade recalcan a Europa Press que propusieron volver a verse el lunes, pero CESM "no ha hecho ningún movimiento". El sindicato alega que, desde el pasado miércoles, la Xunta "no les llamó para nada".

REIVINDICACIONES

El listado de peticiones de CESM Galicia afecta a todos los niveles asistenciales, en especial a la Atención Primaria, aunque también tienen demandas específicas para la Hospitalaria, para los facultativos de 061 y para los MIR, de los que aseguran que "están para formarse" y, sin embargo, se le dan responsabilidades no acordes con su preparación y experiencia.

CESM reclama, con carácter general para todo el personal del Sergas, la jornada de 35 horas semanales y el incremento del precio de la hora de guardia presencial y localizada, diferenciando entre laborales y fines de semana o festivo, incluidos los MIR.

También pide la generalización del complemento específico bajo el principio "igual trabajo igual remuneración", y la declaración de los días 24 y 31 de diciembre como no laborales para el personal sanitario, algo a lo que el Sergas está abierto a negociar pero en el seno de la Mesa Sectorial.

El sindicato convocante de la huelga también exige una libranza extra tras una guardia en víspera de festivo, la recuperación de los días de libre disposición de carácter autonómico y la creación y cobertura de todas las vacantes existentes con inclusión general en ofertas públicas de empleo y concursos de traslados.

Para Atención Primaria, la central reclama la implantación de agendas cerradas con un máximo de 25/30 pacientes y un tiempo no inferior a 10 minutos para cada uno, restringir la teleasistencia a los casos indicados por el facultativo y retirar el polémico sistema XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) que los colegios médicos van a llevar a los tribunales.

Los representantes de los trabajadores también por las Urgencias Extrahospitalarias 24 horas al día todo el año y por el llamado 'triaje Manchester', de manera que sólo se preste atención a urgencias objetivas tras una valoración; así como aplicar el complemento de turnicidad a todo el personal que trabaje a turnos, y el complemento de atención urgente en Urgencias Extrahospitalarias.

En pasadas semanas, CESM también emitió un comunicado en el que criticaba duramente el modelo de gestión territorial por parte del Sergas, desde que en 2017 se establecieron las siete áreas sanitarias, y cargó contra la "politización de los directivos" de todas ellas a través de nombramientos de libre disposición, "no por méritos".