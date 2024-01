La gripe, la covid y el resto de infecciones respiratorias no dan tregua a los hospitales gallegos, que manejan estos días en sus servicios de urgencias picos "nunca vistos" de asistencia, según apuntan distintos profesionales a la agencia Europa Press, coincidiendo con la que ya se esperaba que fuese la semana en la que estos casos se agrupasen, tras las fiestas, y llevasen a un pico que se prevé en los próximos días.

Servicios de urgencias como el de Santiago o el del Álvaro Cunqueiro de Vigo han sufrido estos días una fuerte presión asistencial, con numerosos pacientes esperando a ser vistos y profesionales que afirman sentirse "al límite". Sin embargo, desde Sanidade descartan que se trate de una saturación en los servicios de urgencias. Tal y como ha dicho el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, en una entrevista a la Radio Galega, "el problema no son las personas ingresadas, sino las personas que acuden a los servicios de Urgencias", donde se están produciendo "picos de demanda". "Aquí, por ahora, no hay colapso en Urgencias y espero que no lo haya. No hemos llegado al colapso, sino a la ralentización de procesos banales", ha dicho Aboal, tras lo que ha pedido "disculpas" a las personas que estos días "tienen que esperar más" en los hospitales.

Más de 3.500 urgencias

Según los de vigilancia proporcionados por la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, en los hospitales gallegos se atendieron este martes, día 2, 3.522 urgencias, un 26% más que la jornada anterior, cuando fueron 2.788, aunque en cifras similares a las del mismo día de 2023 --un 1% por encima--. De ellas, 2.898 son consultas de urgencias de adultos, de los que el 19,4% ingresaron en planta; mientras que 624 son de pediatría, de los que el 3,6% ingresaron en planta. Siguen, por tanto, bajando las urgencias pediátricas, pero aumentan las de adultos con respecto al día 1 --cuando fueron 2.153 y 635, respectivamente--.

Según los datos del triaje, el 0,32% de los pacientes asistidos en urgencias en Galicia este martes eran color rojo --riesgo vital, atención inmediata--, el 11,15% color naranja --muy urgentes, con una espera de unos 20 minutos--, el 37% color amarillo --urgentes, con hora y media de atención-- y el 37% color verde --menos urgentes, con atención en dos horas--. Además, el 0,87% eran casos azules, no urgentes, con un tiempo de atención de cuatro horas, y el 13,66% color blanco, para la tramitación de procesos administrativos.

En cuanto a los ingresos, a día de hoy hay en Galicia ingresadas 925 personas con gripe, de los que 47 están en la UCI. Son 29 en planta y 1 en UCI más que el día anterior. Con respecto al año pasado, hay menos niños ingresados, pero un 1% más de adultos. Con respecto a la covid, hay en la actualidad 173 personas ingresadas con esta patología, de las que 9 están en UCI. Estos datos suponen 10 pacientes más que ayer en planta y los mismos en cuidados intensivos.

El Sergas tiene activados en sus siete áreas sanitarias los planes de contingencia para dar respuesta a la mayor demanda asistencial de esta época del año, habilitando camas y reforzando sus cuadros de personal. También ha recordado que continúa activa, hasta el 12 de enero, la campaña de vacunación de gripe y covid.