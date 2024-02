'Fariña' no vulneró el derecho al honor de Laureano Oubiña según un juzgado de Vilagarcía El histórico 'narco' reclamaba a Atresmedia, Netflix y Bambú Producciones una indemnización de 1.500.000 euros El magistrado entiende que no se trata de "un trabajo puramente periodístico" por lo que "el espectador medio no espera que refleje al 100% la realidad de los hechos"