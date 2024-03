¿Bajará el precio de la leche en Galicia? Eso es lo que se preguntan los propios ganaderos, presos como siempre de un sistema en el que ellos se dedican a producir la materia prima que mueve toda la cadena de valor, pero en el que nunca tienen control sobre lo que van a cobrar por el fruto de su trabajo, sus inversiones y su propia iniciativa emprendedora. De momento, las ofertas que llegan por parte de las industrias lácteas son a la baja, algunas incluso con rebajas que el sector considera “inaceptables”.

El sindicato Unións Agrarias (UUAA) ha iniciado los contactos para la negociación con las industrias lácteas de cara a la renovación de contratos con sus proveedores, después de que la mayoría de las empresas presentasen ofertas a la baja, una postura que la organización agraria no admite porque “el precio de la leche no puede bajar cuando está subiendo en otros países”. Aunque no son más que primeras ofertas, todavía pendientes de negociación con las propias organizaciones agrarias y con los productores, la mayoría de las industrias lácteas han presentado ofertas con “bajadas importantes” en el precio de la leche de cara a la renovación de los contratos con sus proveedores.

El responsable del sector lácteo en el sindicato Unións Agrarias (UU.AA), Óscar Pose, subrayó que esas primeras ofertas son inaceptables, dado que contemplan rebajas en el precio de la leche en origen que oscilan entre “8 y 5 céntimos de euro por litro”. “No tendría sentido que el precio de la leche vaya al alza en otros lugares, como sucede en Francia, y nosotros fuésemos a la baja. En este momento no existe justificación para cualquier tipo de rebaja”, dijo Pose.

De hecho, precisó que en Francia, aunque inicialmente los productores tuvieron algunos desencuentros con industrias "como Lactalis", finalmente llegaron a acuerdos beneficiosos, algo a lo que también aspira Unións Agrarias en Galicia. “La situación actual no es para bajar. El precio de los productos industriales sigue al alza y también siguen altos los precios por parte de la distribución. Es cierto que la producción ha subido algo, pero también es habitual en esta época. No hay motivo para bajar el precio, no existe justificación alguna”, concluyó.

El "juego sucio" de la industria

Por su parte, el colectivo Agromuralla, que agrupa a productores de leche de las provincias de Lugo y A Coruña, ha denunciado lo que considera “juego sucio” por parte de las industrias del sector al proponer para la renovación de contratos con sus proveedores una rebaja en el precio de la leche en origen.

Roberto López, miembro de la directiva de Agromuralla, dijo que en este momento la industria “está jugando una carta bastante arriesgada”, al proponer “una bajada de precios en un momento en el que el sector ganadero” está pendiente de un posible rebrote de la Enfermedad Hemorrágica Epizóotica (EHE), que podría producirse ya “a finales de este mes”. “Si tenemos problemas, no vamos a producir leche. No van a tener materia prima para cubrir sus necesidades y los lineales se van a quedar vacíos”, dijo Roberto López, quien aseguró que la decisión de bajar el precio va hoy “contra los ganaderos”, pero mañana puede volverse “contra ellos y contra el consumidor”.

“Lo que se nos bajó en los últimos meses, no se trasladó al consumidor”, dijo el portavoz de Agromuralla, quien insistió que la rebaja de precio en origen en los últimos “cuatro o seis meses”, solo ha servido para que “los grandes grupos salgan diciendo que ganan más”. “Es un juego sucio, que no podemos permitir”, insistió.