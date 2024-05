El anticiclón comienza a dominar Galicia: ¿Cómo será el tiempo a partir de este jueves?

Bo día! Estas foron as temperaturas mínimas desta madrugada con valores por debaixo dos 0ºC en zonas altas #AVeiga -1.2ºC e arredor dos 5ºC no interior.



Comezamos esta xornada coa entrada do anticiclón 🅰️ con ceos máis abertos no sur☀️e algún chuvasco 🌦️ ocasional no norte. pic.twitter.com/KIXgtNnyPv