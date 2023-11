Esto se acaba. Queda este fin de semana (nocturno) en Losail, Doha, Catar y, la semana que viene, ante más de 80.000 espectadores, otra cosa, otro circuito, otro clima, otro ambiente, otro rollo, en Cheste, Valencia.

Esto se acaba y el madrileño Jorge Martín (Ducati) aspira a conseguir otra proeza esta temporada y es llevar vivo el título de MotoGP, que ahora posee el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, jefe de Ducati y líder del Mundial con 14 puntos más que ‘Matinator’, a la última cita de la temporada. La gesta sería, sí, prodigiosa dado el enorme potencial que atesora Ducati y, por descontado, el flamante campeón del mundo.

Martín asegura qu “no me queda otra que atacar, atacar, atacar y atacar en las dos carreras al ‘sprint’ y en las dos carreras largas que quedan hasta que termine el Mundial”. Una cosa tiene clara Martín “no me importa lo que vayan a hacer las otras seis Ducati (Enea Bastianini, Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Àlex Márquez y Fabio Di Giannantonio), pues tengo claro que si yo estoy bien y la moto me acompaña como hasta ahora los puedo derrotar a todos”.

Asumir riesgos

"No sé exactamente como están las matemáticas, sí sé que tengo que remontar puntos, así que lo que tengo que hace es atacar y recuperar la máxima cantidad en esta carrera", señaló Jorge Martín en la rueda de prensa oficial que compartió con Bagnaia.

El madrileño, que está a 14 puntos del de Turín, reconoció que, el pasado fin de semana, en Sepang (Malasia), estuvo el domingo "demasiado bloqueado" y con "dificultades en cada curva". "Pero ahora lo único que puedo hacer es cambiar a primero y para ello debo asumir los riesgos que pueda y quizás jugármela para conseguirlo", advirtió.

"Siento que, sin duda, hay mucha presión. Es un fin de semana importante porque no puede cometer ningún error porque pierdo el campeonato, así que es un fin de semana complicado, pero creo que vamos a llegar viva la pelea a Valencia", remarcó el piloto de Ducati, que tiene "muchas ganas" de correr en Cheste porque es un circuito que disfruta "mucho" y done siempre ha hecho "grandes carreras" y ha sido "competitivo". "Espero que pueda recuperar puntos aquí y tener más posibilidades allí porque me gusta ese circuito", añadió.

¿Decidirá Valencia?

"Va a ser un fin de semana apretado, será una pelea muy cercana entre los pilotos más punteros y puedo ser una buena oportunidad para recortar, pero también está la posibilidad de perderlos, así que habrá que ser astutos y rápidos y tratar de ganar", puntualizó el español.

Sobre el fin de semana, cree que será clave el nuevo reasfaltado del Circuito de Losail. "Tenemos más 'grip' y será más interesante para entender los neumáticos, que serán la clave. Tenemos una gran cantidad de información del pasado que puede ser inútil y a lo mejor debemos comenzar desde cero y ser astutos y rápidos", detalló, confirmando que al tener Ducati ocho motos en la parrilla les pueda resultar "más fácil" la elección de las gomas.

Ni que decir tiene que Bagnaia expresó su duda de que el título se decida este fin de semana “pues Jorge (Martín) está siendo muy veloz, compite muy bien y tendría que pasar algo para que yo le sacase los suficientes puntos como para renovar el título. No, no, creo que llevaremos el pulso hasta Valencia”.