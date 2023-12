El ex primer ministro británico Boris Johnson admitió este jueves ante la investigación oficial sobre la gestión de la pandemia que no está seguro de que haya pruebas concretas de que el plan del Ejecutivo para animar a la gente a cenar fuera tras el confinamiento en 2020 provocase un aumento de los casos de la covid-19.

Johnson, en el poder cuando estalló la pandemia a principios de 2020, empezó a declarar este jueves por segundo día en la pesquisa que busca evaluar las medidas que tomó el Gobierno para contener el virus.

Una de las medidas que aplicó el Gobierno en el verano de 2020 tras el confinamiento fue el llamado 'Eat Out to Help Out', que animaba a la gente a cenar en bares y restaurantes, con la ayuda de descuentos, a fin de incentivar la economía, pero que luego fue cuestionado sobre si ayudó a incrementar los casos de la covid.

"No creo que pensara que ese plan en sí mismo fuera una apuesta particular en ese momento y ciertamente no me lo presentaron como tal, ni estoy seguro de que haya evidencia muy sustancial de que efectivamente aumentó el R (número reproductivo del virus)", dijo.

"El país había hecho un esfuerzo enorme, bajamos la R por debajo de uno, que la enfermedad ya no se propagaba como antes", por lo que "era posible abrir" el sector de la hostelería.

Cuando se aplicó el 'Eat Out to Help Out', tenía sentido que los restaurantes "tuvieran algunos clientes", subrayó.

La investigación, que preside la exjueza Heather Hallett, busca evaluar las decisiones que tomó el Gobierno conservador para afrontar la crisis entre enero de 2020 hasta febrero de 2022, cuando se levantaron las últimas restricciones.

Johnson empezó ayer a prestar declaración en la investigación, ante la que expresó su pesar por "el dolor, la pérdida y el sufrimiento" experimentados por las víctimas de la covid-19.

El antiguo líder conservador dimitió en 2022 como jefe del Gobierno a raíz de la polémica en torno a las fiestas en la residencia oficial del 10 de Downing Street durante la pandemia.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, comparecerá este lunes antes esta investigación, para responder a las preguntas sobre las medidas que se adoptaron cuando era titular de Economía en la pandemia.