Cuando dos gallegos se juntan, lo más probable es que acabe apareciendo comida por alguna parte. Si, además, esos dos gallegos son los chefs Axel Smyth y Pablo Pizarro, la cosa se pone seria. La noche del jueves 9 de noviembre invitaba a quedarse en casa debajo de una mantita, pero la cita 'A4Manos' propuesta por el Mercado Boanerges con estos protagonistas de máximo nivel era un buen motivo para exponerse a las inclemencias del tiempo compostelano.

Axel Smyth, del restaurante Simpar (rúa do Vilar 47) y Pablo Pizarro, chef 'residente' de Ceo da Boca, ubicado en la planta superior del mercado (rúa Monte do Seixo 8), hiceron su alquimia para deleitar a los comensales con un menú degustación 100% compostelano inspirado en el Camino de Santiago y compuesto por ocho platos y dos aperitivos (una empanada de xoubas que ya prometía emociones fuertes y el siempre gustoso pan de masa madre de Pan da Moa), regados con cerveza y vinos de primera categoría.

El Boanerges es un espacio en el que siempre es agradable estar. El detalle, la decoración, ese ambiente de mercado bullicioso y de punto de encuentro le dan una personalidad muy especial. Hay que aplaudir, sobre todo, el esfuerzo por valorizar el producto y talento de Galicia con propuestas como esta última edición de 'A4Manos' en Ceo da Boca, un espacio que encaja a la perfección con la propuesta gastronómica: tranquilo, pero no formal; animado, pero no ruidoso (lo justo para conversar sin dejar de disfrutar de cada bocado); con un servicio cuidado, pero no estirado.

Menú 'A4Manos': un trato de diez para el mejor producto gallego

Tras ocupar las mesas, los comensales comenzaron el festín con dos snacks: una croqueta de berenjena hecha por Pizarro y una navaja y cítricos con la firma de Smyth, maridadas con un vaso de 1906 Galician Irish Red Ale ('La Pelirroja', para los amigos). En los entrantes, sorprendente elaboración del chef 'residente': un apionabo con jugo de puerros y chile ancho, cuyos sabores combinados recordaban más a un guiso de carne "de los de antes" que a un plato vegetal. ¡Así es la magia de la cocina! El entrante de Axel Smyth fue incluso más atrevido: en su propia versión de la tradicional vieira con jamón, rebajando la mantequilla de su meuniere e introduciendo en su lugar la propia grasa del jamón ibérico. Uno de los platos más espectaculares de la noche.

No podía faltar un pescado y una carne en este banquete 'made in' Galicia. El primero fue tarea de Smyth,