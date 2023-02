Carmen Lomana últimamente está en el foco de la polémica en Antena 3. Si hace unos meses abandonaba 'Y Ahora Sonsoles' por falta de presencia, ahora es en 'Espejo Público' donde no conseguía digerir unas declaraciones que según sus propias palabras jamás habría realizado sobre la polémica que la envuelve en el entorno de Agatha Ruiz de la Prada.

Diego Revuelta hizo honor a su apellido iniciando un revuelo que ninguno de los colaboradores imaginó que acabaría enfadando a Carmen Lomana. Lo que pretendía ser una pequeña broma se convirtió en una ofensiva que a la 'socialité' no le sentó nada bien: "¡Que yo no tengo ninguna guerra!".

Tras este imprevisto acontecimiento se dio paso al video completo en el que un reportero de 'Europa Press' le preguntaba a la propia pareja de Agatha Ruiz de la Padra por el supuesto mote de Carmen Lomana: "Me parece poco elegante. No tengo nada contra ti, no he contado lo nuestro. Si tienes un ataque de cuernos, llámame, que tienes mi número y me llamas".

Carmen Lomana al sentirse aludida no tardó en reaccionar y mostrarse molesta en el programa ante la falsedad de las declaraciones escuchadas. También quiso zanjar la posible anterior relación con 'El Chatarrero'": "¡Cómo voy a tener una historia con él! No es mi tipo para nada" sintiéndose atacada al no querer hablar más del tema.