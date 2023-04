El 'Plan de tarde' de Toñi Moreno y TVE decidió debatir ayer sobre la gestación subrogada a raíz de las polémicas que Ana Obregón ha protagonizado en las últimas semanas. En este debate intervinieron el psiquiatra José Cabrera y también la periodista Rosa Villascastín, que tuvo un enfrentamiento con la presentadora.

"Creo que aquí estáis acusando a una señora, cosa que no se ha hecho hasta ahora con ninguna de las personas que han tenido hijos de la misma manera. No ha habido ese juicio", empezó diciendo Villacastín al respecto. "Tenemos a una señora, que no era su hijo muerto, que era su hijo vivo, Carmen Thyssen, que también lo hizo", argumentó.

Ante tal información, el semblante de Toñi Moreno cambió, mostrándose muy desconcertada: "¿Pero cuándo lo ha dicho eso ella?", preguntó a la periodista, que omitió la pregunta y siguió con su intervención. "Primero, no lo ha hecho en este país, que sería ilegal, y lo ha hecho en un país que está permitido". Pero la presentadora no permitió que Rosa continuase con su discurso.

"Rosa, es que quiero decir una cosa. Acabas de decir algo que parece... Es que no lo ha confirmado", le reprendió Moreno, ante los argumentos insistentes. "¿Pero lo ha confirmado Carmen Thyssen?", le volvió a preguntar la andaluza. Al verse acorralada, Villacastín terminó reculando: "Vale, Carmen Thyssen lo ha dicho mil veces en cenas, comidas, en todas partes, pero es igual".

Esta revelación fue suficiente para que Toñi la frenara en seco: "No Rosa, escúchame, que yo tengo que llevar este barco. Vamos a rectificar porque te vas a meter en un lío. No hay otro caso parecido. No se sabe quiénes son los donantes de nadie porque nadie lo ha dicho, ni Carmen Thyssen, ni nadie". Aún así, la periodista intentó defender sus palabras a la desesperada: "A ver, se dice, se comenta, lo comentan y lo dicen". Pero finalmente, la presentadora zanjó el tema: "Un rumor aquí no lo vamos a hablar porque este programa es un programa serio".