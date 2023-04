Laura Escanes no se guardado ni una palabra sobre su opinión acerca del último reportaje de Sálvame. La modelo ha cargado duramente contra el programa de Telecinco después de se mostrasen unas imágenes de la exmujer de Risto Mejide en las que, en un descuido, se le ve ropa interior. "Pillada con el culo al aire", se atrevieron a redactar en uno de los rótulos.

La influencer se encontraba grabando un anuncio, con un look vaquero, mientras escuchaba música en un discman y patinaba. En un momento, se agachó y un fotógrafo captó a Laura Escanes con su ropa interior al descubierto.

Por si fuera poco, en el programa no dudaron en jugar con la identidad de la protagonista de las fotos, creando 'hype' antes de desvelar su nombre. "Por fin le ponemos cara a este culo", comentó Omar Suárez al conocer que se trataba de Laura Escanes. Además, la voz en off del reportaje narraba: "Sus nalgas al completo. Vemos su culito, sus braguitas negras, ¡qué despiste más tonto!".

"Luego vais de feministas"

Todo lo comentado provocó "tristeza e impotencia" de Laura Escanes, que no se ha cortado a la hora de comentar las imágenes vistas en Sálvame. Se dirigió "a los directores, como a los presentadores y colaboradores de Sálvame": "Me parece asqueroso que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y mis bragas".

Reflexionando un poco más allá, Laura no ha dudado en tildar de "repugnante" que, ya en frío, "unos hombres decidan cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos". Por último, Laura Escanes sentenció: "Dais asco. Y luego vais de feministas".