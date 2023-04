El pasado domingo, la Televisión de Galicia estrenó el programa Xente Marabillosa, un espacio que busca reproducir situaciones sorprendentes basadas en hechos reales y grabar la reacción de las personas con una cámara oculta.

En este primer episodio, se expuso la situación que le tocó vivir a Montse Irago, a quien despidieron de una consultoría por hablar en gallego a sus clientes. Una muestra más de que todavía existen personas que vinculan el gallego únicamente a los espacios rurales y a las personas con poca formación.

Para llevar a cabo la cámara oculta, Montse y el equipo de la Televisión de Galicia prepararon una actuación en una tienda de Santiago. Simulando su desagradable experiencia, la "jefa de Montse" la abroncó en público por utilizar el gallego con los clientes y las reacciones no se hicieron esperar.

Xente Marabillosa puso a prueba a la actriz María Mera

Este evento pilló por sorpresa a María Mera, la querida actriz gallega, que presenció la escena en directo y no pudo contenerse con una reacción que ha supuesto muchos aplausos en redes sociales: "Perdona que me meta en la conversación, pero no sé por qué le tienes que estar diciendo que hable en castellano cuando estamos en una tienda en Santiago. Igual la que está desubicada eres tú".

La jefa, que siguió actuando hasta sacar de sus casillas a María Mera, defendió sus argumentos alegando que "estamos en el centro de Santiago y no es lo mismo. Si queremos hacer una tienda de marca nacional, es lo que tenemos que hacer".

María Mera, confundida por las palabras de la encargada, no dudó en darle una lección de geografía: "¿Y Santiago en qué parte de España está? Yo creo que la que está desubicada eres tú. Si quieres expandir tu marca vete a Madrid, pero me parece una falta de respeto que le hables así cuando ella está haciendo perfectamente su trabajo. Además está en Galicia".

Finalmente, el programa reveló a María que se trataba de una cámara oculta, aunque ya había dejado una reacción para aplaudir.