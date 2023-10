'First dates' llega al ecuador de la semana con nuevos encuentros entre los que puede surgir una relación. El programa presentado por Carlos Sobera recibió la visita de Yasmín, una joven, que a pesar de su corta edad (18 años), ya ha podido vivir en su propia piel lo que es una infidelidad.

La soltera acudió al dating show en busca de una relación estable. Para este propósito, el espacio de Cuatro le concertó una cita con Alejandro, un joven de 22 años que no parecía ser lo que Yasmín buscaba por cómo se desarrollo la velada.

"Sigo a muchas chicas. A 2.000 y algo. También es que tengo la cuenta desde hace muchos años, así que hablo y ligo con muchas", comenzaba diciendo en su presentación. El primer vistazo del soltero a su cita no pudo ser mejor: "Tiene unos ojos y unas tetas muy bonitas. Está buena".

Por su parte, Yasmín se mostraba muy crítico con el joven: "El chico no es feo, pero no es mi estilo. Tira más para cani y no me gusta mucho eso". Ya en la mesa, Alejandro confesó tener su propio estudio de música donde compone sus propios temas

Yasmín no pudo ser más clara fuera de cámara: "Soy muy crítica, no puedo estar con una persona que haga música y su música no me guste". Tras esto, el tema de las relaciones sexuales salió a la luz. "De las dos relaciones que he tenido, a una la dejé porque me dejaba seco. Adelgacé. Lo hacíamos 10 veces todos los días y ya no podía más. Me iba a dar anemia y todo. Seco me dejó", relataba dejando perpleja a la joven de 18 años.

Pese a esta confesión, Alejandro quiso demostrar que quiere algo serio con su cita quitándole importancia al sexo. Sin embargo, su compromiso de poco le sirvió, Yasmín declinó tener una segunda cita con Alejandro por las múltiples diferencias en ámbitos como la música, entre otras cosas.