Imanol Arias, de plena actualidad por el estreno de la temporada final de 'Cuéntame cómo pasó', se ha convertido este fin de semana en uno de los protagonistas de 'Más vale sábado'. El actor, que también está volcado en el teatro con el regreso de la obra 'Muerte de un viajante', charló con Boris Izaguirre sobre su trayectoria profesional y también sobre diversos temas de la actualidad política y social.

En concreto, el presentador le preguntó a su invitado por la amnistía, un tema sobre el que se mostró tajante. "He vivido dos amnistías. La amnistía del 77, que perdonaba a unos más que a otros, y he vivido la amnistía fiscal", comenzó diciendo Arias antes de compartir su opinión: "Creo que tiene que tener una motivación e intentar explicarla".

"La gente que la apoya, tiene que explicarlo bien. Y la gente que no la apoya, tiene que explicarlo también", defendió el intérprete sobre este asunto: "No sé si se trata tanto de perdonar". "Tiene que haber muchos compromisos para que, si se cierra algo, lo que empiece tenga otra esperanza", aseguró.

Imanol Arias tampoco dudó en responder a las preguntas de Izaguirre sobre sus problemas con Hacienda, después de que en 2017 se le acusara de defraudar tres millones de euros al fisco. "Tres millones es la cantidad resultante con todas las multas", quiso subrayar: "Mi problema no era un problema de ocultar dinero, aunque en principio pensaban que sí. Yo pagaba mis impuestos con una fórmula que, por lo visto, no me correspondía".

"Lo que yo he hecho es pagar esa cifra en multas, he devuelto el daño que he hecho. No me considero culpable, pero sí responsable", reconoció Arias, que por otro lado, recordó que no es "el único" que se ha encontrado en esa situación. "Pero tener un bigote y trabajar 20 años con una rubia da mucho", apuntó en referencia a su trabajo en 'Cuéntame': "Hay media profesión que está así".

Además, aunque reconoció que ese episodio ha podido influir en su imagen pública, confesó que es algo a lo que no le ha dado "mucha importancia".