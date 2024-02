Los Mozos de Arousa son, actualmente, uno de los grupos más queridos de la televisión. Sus grandes actuaciones en el concurso Reacción en cadena sumado a su buen humor y sintonía les han encumbrado a la fama, siendo ya personajes reconocidos. Bruno, Borjamina y Raúl son los rivales a batir en el programa presentado por Ion Aramendi. Semana tras semana siguen venciendo y aumentando un bote que va camino de ser histórico.

Tal ha sido su irrupción en la televisión, que les han ofrecido participar en otros programas de la cadena. De momento, el único que compagina Reacción en cadena con otro concurso es Bruno Vila. El joven gallega es uno de los concursantes de Bailando con las estrellas, talent show de danza en donde varios famosos ponen a prueba sus dotes de baile.

El esfuerzo de Bruno por aprender una faceta nueva, muy alejada de la comodidad que le ofrece Reacción en cadena, es algo innegable. El joven lo deja todo sobre la pista de baile y en los entrenamientos por semana. Sin embargo, a su juicio personal, las valoraciones que cada sábado le da el jurado no acaban de convencerle y exige que se tenga más en cuenta su laboriosidad.

Precisamente en la última gala tuvo un pequeño intercambio de opiniones con algunos de los miembros del jurado. "Sé que tu papel no es fácil y tiene mérito que te hayas animado a venir a un concurso de baile. También sé y me consta que trabajas duro, y eso está muy bien. Pero nuestro papel tampoco es fácil", le ha explicado Julia Gómez sobre su última actuación, un atrevido quick step que no acabó de salir del todo bien.

"¿Te crees que a mí me gusta ponerte un 3 o un 2? No. Pero no estamos en Reacción en cadena, donde están valorando tu capacidad intelectual y tu rapidez mental, lo que estamos valorando es el baile" añadió la argentina. El resto del jurado estuvo bastante en sintonía con esa valoración. "Antonia y yo también somos los tres del medio, porque el jurado es solo uno (...). Y te voy a dar un consejo. Una cosa muy importante en el éxito es no creértelo", fue el consejo de Boris Izaguirre.

Bruno, previo a las valoraciones, se mostró muy decepcionado con tres de los jurados, con Julia Gómez, Blanca Li y Gorka Márquez, de ahí que Boris defendiese a sus compañeros. Así lo hizo también Antonia Dell´Atte, que alabó la actitud de esfuerzo de Bruno aconsejándole también sobre sus comentarios. "Tienes razón, Antonia. A veces hay que medirse un poco más. Sales en caliente, te ponen la cámara…", fue la explicación de Bruno.

El gallego aceptó las opiniones del jurado como buenamente pudo, pero a la hora de valorar, volvió a mostrar su disconformidad. Su valoración en total fue de 21 puntos, una cifra muy baja que desentona aún más por la puntuación de Julia Pérez, que le dio el primer 1 en todo el concurso. "Madre mía. Voy a echar una primitiva con este número. Cuando me dijo Antonia que no tenía que moverme del rencor… Julia, yo creo que ese 1 nace del rencor, tengo que decírtelo", fue la reacción de Bruno.