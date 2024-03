Marina Rivers, una de las influencers con mayor repercusión en la actualidad, acudió anoche a 'La Resistencia' de Movistar Plus+. La joven, que ya está acostumbrada a los platós de televisión por sus colaboraciones en 'TardeAR', entró de lleno en la dinámica del programa y no dudó en responder a las denominadas "preguntas clásicas" del programa de David Broncano.

En el tramo final de la entrevista, Rivers se animó a dar una cifra sobre las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes. "Recordemos que follar cuenta un punto y el petting 0,6", le dijo Broncano a su invitada, que parecía tener claras las reglas del juego: "Sí, sí, si me lo sé. El petting no lo hace nadie".

Después de asegurar que su puntuación es de 20, el presentador quiso entrar en detalles y le pidió un "desglose". "No hay ningún desglose, es todo unos", afirmó entre risas y con cierta "vergüenza", tal y como explicó, debido a que sus padres se encontraban entre el público.

No todos los días los padres de la invitada están delante para escuchar con atención la respuesta de las Preguntas Clásicas™



Cine 🚬#LaResistencia @_riverss_ pic.twitter.com/uzJeopZQEO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de marzo de 2024

Como era de esperar, Broncano pidió entonces que les acercaran un micrófono a sus padres, que prefirieron no pronunciarse al respecto. "¿Te has sentido incómoda con este rato?", le preguntó a la madre de Rivers, que respondió con un tímido "no, no".

"Sabías que al venir aquí se le iba a preguntar esto, pero ha sido discreta. Es verdad que 20 prácticamente...", dejó caer el presentador, dando pie a que la pareja de Rivers, sentado al lado de su madre, reaccionara con humor: "Me estás poniendo nervioso a mí, que soy el novio y la tengo al lado".