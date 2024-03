Terelu Campos se ha mostrado muy enfadada durante la celebración de la Semana Santa malagueña. La presentadora se ha indignado después de que un equipo de reporteros le hayan grabado rezando en una iglesia de la capital de la Costa del Sol, imágenes que se han mostrado este miércoles en 'Espejo Público'.

"He venido a rezar. Ni siquiera me dejáis ni rezar... A mí, de verdad.... Yo es que no le haría eso a nadie... A nadie...", ha afirmado la comunicadora y colaboradora de 'Mañaneros', cabreándose aún más al ver que no hacía caso a su petición: "Sí, grábalo... Grábalo, cariño...".

Estas imágenes de Terelu Campos han visto la luz después de que le diese una sorpresa a Carmen Borrego en la última entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. La comunicadora conectó en directo con Honduras para darle cariño y ánimos a su hermana en su aventura en los Cayos Cochinos: "Todo está bien, todo está tranquilo".

"No sabes cómo estamos todos contigo, cómo es el chat de la familia. He podido estar hoy delante de nuestro padre y sé que él te va a proteger, que él está ahí protegiéndote. Y mamá también lo está haciendo", le dijo Terelu a Carmen.

"Eres el alma de 'Supervivientes', quiero que lo sepas. No sabes lo que es este país ahora contigo y con este pedazo de programa. De Carmen se habla para todo, hazme caso", afirmó Terelu para intentar darle un empujón anímico a su hermana, que a pesar de las dificultades, destacó todo lo positivo que le está dando el programa.

"Está siendo muy duro, pero es una experiencia que guardaré en mi corazón siempre. Llegue donde llegue, esto me ha ayudado a superar muchas cosas. Gracias a este programa, me he dado cuenta de que soy capaz de mucho más de lo que creía", aseguró Carmen antes de que Terelu le diera un consejo: "Tienes que controlar lo que hablamos. La mente es nuestra peor enemiga".