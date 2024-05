Risto Mejide ha defendido este lunes a Antonio García Ferreras tras publicarse nuevos audios de conversaciones suyas con el excomisario José Manuel Villarejo después de frenar a Pablo Echenique, que mencionó al periodista mientras hablaba sobre la máquina del fango.

"No sé que hago defendiendo a otra cadena, pero justamente hablas de un tema que también nos compete en este programa. Claro, le está avanzando una esceleta. Aquí tambíen tenemos programa que podemos decir 'Pues, mira, esta semana, Pedro va a sufrir' porque tenemos mucho contenido en el que decimos 'no va a quedar bien'", dijo Risto Mejide.

"Yo no sé a quién se lo estaba diciendo. Lo que sé es que, a nivel de contenidos, evidentemente, hay programas más críticos, una vez con el PSOE y otros con el PP, y no pasa nada con avanzarlo con alguien que está trabajando en otra cadena como puede ser Maurici Casal. Lo veo dentro de la normalidad", aseguró el comunicador, añadiendo que entendía la postura de Echenique: "Pero no lo comparo desde el punto de visto de la 'conspiranoia'".

Cabe destacar que los audios de las conversaciones de Antonio García Ferreras con el excomisario José Manuel Villarejo se grabaron en un contexto de una charla coloquial y privada en la que, efectivamente, el presentador y director de 'Al rojo vivo' se hizo eco del 'bulo burdo' del que se habla para que Pablo Iglesias respondiese de manera inmediata, que llegó a desmentirlo.