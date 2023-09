En la memoria de los habitantes de Santiago de Compostela, el 22 de octubre de 1978 tiene un significado especial. La Plaza do Obradoiro, un punto de encuentro emblemático, fue el lugar escogido en el que se reunieron 2,500 personas vestidas con ropa deportiva, listas para correr doce kilómetros en la primera edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago, organizada por EL CORREO GALLEGO para conmemorar su centenario.

El centenario de este periódico, que vio la luz en Ferrol, no podía pasar desapercibido, y era necesario conmemorarlo de manera impactante. Fue así como surgió la idea de organizar una carrera atlética que promoviera la participación de la sociedad compostelana.

Se contemplaron diversas opciones, inicialmente carreras atléticas por categorías con salidas y llegadas en la Plaza do Obradoiro o en la Alameda. En la década de los 70, la competición se estructuraba según las edades federativas, con carreras para juveniles, juniors, infantiles, y segregadas por género. Sin embargo, el nacimiento del pedestrismo coincidió en el mismo período, lo que llevó a descartar la idea inicial y optar por una carrera única, que permitiera la participación de personas jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres.

Así nació, en 1978, la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Esta prueba atlética, concebida para celebrar el centenario de EL CORREO GALLEGO, sorprendió incluso a sus propios organizadores. Los participantes se agolparon frente al número 29 de la calle del Preguntorio, la sede del periódico en ese momento, en busca de un dorsal de cartón con un número pintado a mano que les diera el derecho de participar.

Reunir a 2,500 personas en esa primera edición para recorrer doce kilómetros por las calles de Santiago hasta llegar a la meta en la Plaza do Obradoiro fue todo un logro. Dos atletas locales, Juan Santos y Fátima Paz, cruzaron la línea de meta en primera posición, marcando el inicio de una tradición deportiva que perdura hasta nuestros días.

Nunca antes en Santiago se habían congregado tantas personas para practicar deporte. Incluso hoy en día, ninguna otra prueba en la ciudad iguala el volumen de participación de esta histórica carrera, que con el tiempo ha llegado a contar con casi siete mil inscritos en algunas ediciones.

La relación entre la Carreira Pedestre Popular de Santiago y la ciudad es tan estrecha que es difícil encontrar a un habitante compostelano que no haya participado en ella o que no haya aplaudido a los corredores mientras pasan. Esta carrera no es solo una prueba atlética; es una celebración de la pasión por el deporte y un vínculo inquebrantable entre EL CORREO GALLEGO y los vecinos de Santiago.