El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha defendido este viernes que en el pleno extraordinario celebrado este jueves el gobierno municipal contestó "todas las preguntas" con "claridad" y "rotundidad" sobre el procedimiento de contratación de la nave de Desproi en la que se ubican los servicios de Medio Rural y de Parques y Jardines e insiste en dar el tema por "zanjado". "El expediente es conocido, lo tienen todos los grupos municipales. Podemos estirar el chicle todo lo que queramos, hasta el infinito, pero el tema está zanjado", ha reiterado.

En rueda de prensa en el Ayuntamiento, el regidor compostelano ha reconocido que, "a partir de ahí, si alguien quiere hacer algo, está en su derecho", en referencia a la intención del PP de llevar a la Fiscalía la documentación relativa al expediente de la nave alquilada a Desproi, empresa vinculada al edil dimisionario, José Manuel Pichel.

En este sentido, a preguntas de los periodistas, ha vuelto a indicar que, finalmente, no llevarán el caso a la Fiscalía porque no le ve "mucha lógica". En todo caso, ha señalado que "el informe de la secretaria xeral del pleno indica que había un conflicto de intereses y eso en principio no es un tema penal", sino que "lo que dice la norma es que la persona afectada tendrá 10 días para elegir". "Aquí eso ya estaba resuelto con anterioridad y por eso no creo que sea un tema de la administración", ha explicado.

Además, cuestionado sobre la intención del PP de Santiago de llevar el tema a los juzgados, Bugallo ha afirmado que no entrará en esa cuestión, aunque si se requiere documentación, "indudablemente" prestarán "toda la colaboración". Asimismo, ha ironizado sobre la "sorpresa" que le causa la decisión del PP "teniendo en cuenta que llevó a los juzgados multitud de temas en todos los mandatos".

SOLUCIÓN "TRANSITORIA", PERO "MALA

Sobre este asunto, el alcalde también ha informado de que este mismo viernes ha dado orden a la directora del área de servicios de que proceda a organizar el traslado de los departamentos de Medio Rural y de Parques y Jardines ubicados en la nave del Polígono de Costa Vella.

Así, ha detallado que finalmente Medio Rural se trasladará provisionalmente al departamento de Obras, mientras que en el caso de Parques y Jardines la parte técnica y administrativa irá provisionalmente al mercado de Amio y la parte de taller y maquinaria se instalará, también de manera provisional, en una parte de la nave de Vías y Obras.

En este sentido, ha destacado que los locales de Mercagalicia, donde también se estudió trasladar los departamentos afectados, "parecen inadecuados" porque no tienen conexión a internet y también "resulta un poco extraño" ubicar un taller "en el medio de alimentos, en una nave que se dedica a frutas y verduras".

En este contexto, ha reconocido que la solución es "mala" porque implica que los servicios "no están adecuadamente" y "están divididos". En todo caso, ha insistido en que el objetivo es que esta solución sea "lo más transitoria posible".

Ante esto, ha recordado que han solicitado una revisión del proyecto para el traslado a Amio, ya que desde que se aprobó el proyecto en julio de 2021 y quedaron libres los espacios en octubre de 2022 "pasaron muchas cosas y los precios de suministros y materiales se dispararon", por lo que se ven en la obligación de revisar el proyecto.

Así, ha asegurado que la intención es que en el mes de marzo, con la aprobación de los remanentes, se incorpore dinero para una obra para la que mantienen reservados 600.000 euros previstos. Una cantidad que ya ha avanzado que "no va a ser suficiente", ya que estiman una subida de entorno al 30 por ciento.

"Creemos que, como muy pronto, a finales de año, y con un plazo normal, en enero, estos servicios puedan estar ya en su emplazamiento definitivo", ha aseverado.

Ante esta situación "mala desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista del funcionamiento", ha pedido a los empleados que "tengan paciencia y tolerancia" por tener que realojar estos departamentos en tres ubicaciones diferentes. "Si hubiera que iniciar un proceso público sería incompatible con abandonar las instalaciones el 28 de febrero. Consideramos prioritario que el 28 de febrero estén fuera", ha sentenciado.