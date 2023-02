El polémico profesor de la USC Luciano Méndez Naya podría regresar en abril a las aulas de la Facultad de Económicas tras haber cumplido la sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo por hacer comentarios machistas a varias de sus alumnas. La Universidad de Santiago ha confirmado a EL CORREO que la decisión de reincorporarse a la plaza está ahora mismo en manos del propio docente, el cual, una vez completado el castigo impuesto por la institución académica, podría volver a las clases sin ningún tipo de trámite previo.

La USC expedientó y sancionó al docente hasta en dos ocasiones por motivos similares, ocurridos en 2016 y 2019. El último castigo, de tres años de suspensión de empleo y sueldo rematará el próximo mes de abril y “a partir de entonces puede reincorporarse cuando quiera, sin la necesidad de realizar ningún tipo de solicitud o trámite”, señalan fuentes de la USC.

La noticia ha trascendido en las últimas semanas en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas, donde Méndez Naya imparte la asignatura de Matemáticas. Algunos compañeros y alumnos consultados por este periódico explican que en el centro ya no se habla de otra cosa que no sea la inminente reincorporación del polémico docente, una información que el experto en ciencias exactas no ha querido confirmar a este diario.

“Estouno pensando”, se limitó a responder Méndez Naya durante la llamada de EL CORREO. En la breve conversación telefónica afirmó que no desea hacer más declaraciones sobre lo sucedido y tampoco “botar máis leña ao lume”, con la pretensión de mantenerse fuera del foco mediático en el momento en que podría regresar a la USC. Por otro lado, y dado que el curso ya está muy avanzado, todo apunta a que no impartiría clases por el momento y que se integraría en la programación del próximo año académico.

La alumna Carmen Carballido, una de las dos que denunció públicamente al profesor, relató tras el suceso, en octubre de 2019, que Méndez Naya le dijo en clase de Matemáticas que no podía estar en primera fila con el escote que llevaba y la invitó a “taparse” o irse a última fila. “No puedes estar aquí con este escote. O te vas a última fila o te tapas”, aseguró la estudiante que le dijo el profesor, quien ya había sido sancionado en 2016 dos meses sin empleo y sueldo por una situación similar con otra estudiante. Aseguró Carballido que le espetó que “no es manera de venir a una clase de Matemáticas”. Además, destacó que, para justificarse, le dijo al resto de alumnos “venid aquí, si casi se le ve un pezón”. También le habría dicho “no te estoy echando, te dejo que te quedes, pero detrás, donde no te vea”, recordó la víctima en una comparecencia.

La comunidad estudiantil se pronunció siempre a favor de la expulsión del polémico profesor de la Universidad de Santiago. De hecho, en su día se registraron incluso protestas frente al Rectorado pidiendo el despido inmediato del polémico profesor de la USC y también se impulsó una petición en la plataforma change.org con los mismos fines.

PRIMER EPISODIO. Al episodio machista que sufrió Carmen Carballido le precedía otro de similares características, sucedido en febrero de 2016, cuando Luciano Méndez Naya humilló a otra alumna en una de sus clases de Matemáticas en la Facultad de Económicas: “Me distrae el ruido de los bolígrafos y el escote de María”, afirmó en alto. “Ya te dije el primer día que me desconcentraba tu escote”, reiteró el docente a esta alumna, antes de espetarle: “Te empeñas en traer el escote hasta el ombligo”. Pero en un comunicado posterior, el docente todavía enfangaba más la situación: “O bien cambiamos las reglas del juego, o cambiamos los patrones sexuales en los que somos educados, o voy a seguir alterándome por un escote excesivo”, manifestaba.

Este episodio le costó una sanción por parte de la USC de suspensión de empleo y sueldo durante dos meses; un castigo que no fue suficiente para que cambiar su comportamiento en las aulas. “Yo no doy clase a mujeres en topless. ¿De acuerdo? Me da igual que me mande el rector, me da igual que me mande el presidente de España o que me mande Cristo bendito”, dijo en su día ante los medios de comunicación. “Lo digo desde aquí para toda la humanidad. A ver si nos enteramos de cómo soy yo. No me preocupa en absoluto defender esto ante quien haga falta”, expresó.

AGRESIÓN MACHISTA Y CASO DE ‘LA MANADA’. Más allá de los problemas que generó en el seno de la USC, el profesor también se vio envuelto en los últimos años en otras polémicas de alcance. Entre otras, la publicación de una serie de vídeos en las redes sociales en los que apoyaba a los miembros de La Manada y criticaba a la víctima. Llegó a pedir la “libre absolución” para los cinco condenados por esta violación, mientras que con respecto a la víctima aseguró que “la tipa sabe a lo que va”, apostillando que “se deja hacer evidentemente y disfruta”. Unas declaraciones que la propia USC puso en su día a disposición de la Fiscalía para depurar posibles responsabilidades penales por parte del profesor de Matemáticas.

Por otro lado, en mayo de 2019 también fue detenido en Brión por agentes de la Guardia Civil por un supuesto delito de violencia machista, del que posteriormente fue absuelto. Un año antes, en junio de 2018, ya había sido detenido por agredir a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía frente a la Comisaría de Santiago.

CONDENA

Agresión a dos policías frente a la comisaría de Santiago

Más allá de todos los sucesos de índole machista que Luciano Méndez Naya ha protagonizado, cabe recordar que la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó en septiembre de 2022 la condena a 1 año y tres meses de prisión al profesor de la USC por agresión a dos agentes de Policía Nacional durante un altercado en Santiago. Los hechos se remontan a junio de 2018, cuando el docente tenía su vehículo aparcado frente a la Comisaría de Policía Nacional de Santiago. Según se recoge en el fallo, el hombre intentaba arrancar el coche “sin conseguirlo” cuando un agente se acercó a él y le dijo que quizás el problema se debía a la acción “del inhibidor de frecuencia”. Fue entonces cuando el condenado “reaccionó de manera violenta e intentó cerrar la puerta con el agente en medio”, llegando a golpearle en las costillas hasta en dos ocasiones.

Luciano Méndez salió entonces del vehículo y le propinó al policía “un fuerte manotazo en la cabeza”. Cuando se disponía a golpearle de nuevo, fue detenido por otro agente, que también resultó herido leve. Fue necesaria la intervención de cinco policías para reducirlo, según recoge la sentencia. Ambos policías sufrieron lesiones a consecuencia del forcejeo. Uno de ellos precisó de 46 días para su curación y el otro de 20 días. Concretamente, fue condenado a un año de prisión por el delito de atentado contra la autoridad y a tres meses por un delito de lesiones. También se le impuso por parte del tribunal de la Audiencia Provincial un mes de multa a razón de seis euros diarios por otro delito leve de lesiones y deberá indemnizar a uno de los agentes con 2.475 euros.