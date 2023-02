A praza do Obradoiro acollerá este venres, ás 12.30 h, cinco minutos de silencio como mostra de pesar pola guerra en Ucraína, que xa cumpre un ano de combates, e tamén en solidaridade co sufrimento do pobo ucraíno. Durante o acto, aberto a toda a cidadanía, a Banda Municipal de Música de Santiago interpretará o himno de Ucraína.

Este acto súmase a outras iniciativas lanzadas polo Concello ao longo deste ano como a recollida e o envío de produtos de primeira necesidade, xestionado a través de Protección Civil Santiago ou a coordinación e colaboración con outras administración para a acollida de refuxiados na cidade.