La manifestación convocada por la Asamblea Feminista de Compostela, que concluirá en la Praza do Obradoiro, ha comenzado con retraso. Estaba programada para las 19:00 pero no se ha iniciado hasta pasadas las 19:30. Por ello, la manifestación que encabeza MMM, y que tiene como destino la Praza do Toural, ha retrasado su salida para no coincidir con la primera.