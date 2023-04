Los compostelanos disfrutaron en la tarde noche de este Martes Santo de dos desfiles procesionales en una jornada de buen tiempo. A las 21.00 horas salió desde la Iglesia de las Mercedarias la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paciencia de Conxo y, a su término, a las 22.30 horas, fue la Cofradía de la Vera Cruz la encargada de organizar por el casco histórico la procesión de la Oración en el Huerto y Prendimiento. Ambas contaron con un número destacado de personas de todas las edades. La primera partió del Convento das Mercedarias, pasando por el tránsito da Mercé, rúa Fonte de Santo Antonio, rúa das Orfas, Cantón do Toural, praza do Toural, rúa do Vilar, praza das Praterías, rúa da Conga y praza da Quintana hasta la entrada en la SAMI de la Catedral por la puerta de Praterías. La segunda, siguió el siguiente recorrido: Campiño de San Francisco, rúa San Francisco, praza do Obradoiro, rúa do Franco, Travesa do Franco, rúa do Vilar, praza das Praterías (que acogió la representación de el Prendimiento) y rúa de Fonseca, hasta concluir en el punto de inicio, Campiño de San Francisco.

Además de las propias marchas, hubo dos celebraciones litúrgicas. La propia Cofradía del Santísimo Cristo de la Paciencia que previo a la salida de la procesión realizó una Eucaristía en la Iglesia de las Mercedarias. A mayores, en la Iglesia de San Agustín, tuvo lugar la misa anual por los cofrades fallecidos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Flagelado. Hoy será el primer día en que no se oficie ninguna marcha debido a la disolución por parte del Arzobispado de la Hermandad de Estudiantes el pasado viernes 31 de marzo. El desfile era uno de los más concurridos. Al respecto, el arzobispo electo de Santiago, Francisco José Prieto, habló hace unas semanas del conflicto interno que se vivía desde hacía tiempo en el seno de la hermandad, donde había dos bandos enfrentados por hacerse con el gobierno de la entidad. Así, el siguiente desfile será la de la Última Cena del Salvador, que se celebrará mañana, a las 19:30 horas en la Iglesia de San Francisco; y a las 23.30 horas, el desfile del Flageado, con salida de San Agustín. Pero el protagonismo del Jueves Santo será para el tradicional rito del lavatorio de pies de la Catedral, acto que se llevará a cabo en el marco de la misa de la “Cena del Señor”, a las 18.00 horas. Semana Santa en Compostela: horarios y procesiones Ya el Viernes Santo habrá una procesión durante la mañana, dos por la tarde y una por la noche. A las 11:00 horas, desde la plaza da Quintana se iniciará la del Santo Encuentro y el Sermón. La de la Quinta Angustia partirá desde la Capilla de la Angustia a las 18.00 horas y a las 20:00 horas los compostelanos se reunirán en San Domingos de Bonaval para presenciar el desfile del Santo Entierro. Por último, a las 23.00 horas se celebrará la de la Virgen de la Soledad desde la Iglesia de Santa María Salomé. En el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección y el Dominica in Albis, el próximo domingo 16 de abril, habrá un desfile por jornada, concluyendo así las 16 marchas de la Semana Santa en Santiago.