La magistrada Ana López-Suevos se ha hecho cargo de la denuncia presentada por el Partido Popular de Santiago contra el alcalde y seis concejales de su gobierno por presuntas irregularidades en el contrato de alquiler de una nave en el polígono de A Costa Vella a la empresa Desproi, vinculada al exedil de Medio Rural, José Manuel Pichel, quien dimitió tras conocerse los hechos. El Tribunal Superior de Xuztiza de Galicia confirmó ayer a EL CORREO que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, que estaba de guardia el 3 de abril, cuando el portavoz municipal del PP, José Antonio Constenla, interpuso la denuncia, incoó diligencias previas este martes por seis presuntos delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Hay que tener en cuenta en este sentido que los juzgados de instrucción incoan habitualmente los casos por lo que se denuncia, es decir, por los supuestos delitos que se acusan en la demanda judicial; por lo que no será hasta el final del proceso de instrucción cuando se concreten los delitos que se imputan y a quién se le imputan; o por otro lado, si se determina el archivo de la causa.

En todo caso, el TSXG confirma que tras la denuncia presentada por los populares se inicia una investigación, que estará capitaneada por la jueza López-Suevos; unas pesquisas, matiza el tribunal gallego, que “en realidad no suponen ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión”.

En este sentido, recuerda que “salvo que alguien plantee algo ilógico, cuando llega una denuncia o querella se incoa, se pide la documentación oportuna y se investiga para ver si hay indicios para seguir con la instrucción”. Al tiempo, apunta que los archivos de denuncias de plano “son muy escasos” en la justicia española.

Por su parte, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG avaló ayer la denuncia presentada por el PP de Santiago en relación al caso Pichel. Tras recalcar que “hay cosas que están sin aclarar a día de hoy”, Alfonso Rueda dijo que si una vez que se investigue se determina que “no hay nada”, pues “nada pasará”. “Es una decisión que tomó el PP de Santiago. Yo escuchaba reacciones de otros grupos que decían que todo esto se tendría que haber evitado si se hubiese aportado toda la documentación. Por tanto, hay cosas que aclarar”, señaló en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, tras el Consello de la Xunta.

El presidente autonómico insistió en que “la intención” del PP local, que lidera Borja Verea, es “aclarar” a través “de las herramientas que tiene la justicia” todas las cuestiones pendientes. “Cuanta más información y más transparencia, por la tranquilidad de todos, estará mucho mejor”, remarcó, antes de incidir en que lo que se ha transmitido desde el gobierno local es “total tranquilidad” porque “no había nada que ocultar”.

Para Rueda, “si no hay nada, nada pasará; pero evidentemente faltaban datos, no es solo que lo dijese el PP, lo decían también el resto de grupos municipales que no eran el PSOE”, zanjó el presidente.

Embarrar la política

Por otro lado, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, atribuyó ayer la denuncia presentada por el PP de Santiago por el caso Pichel a una estrategia electoral y a intentar “ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en la calle”. A preguntas de los medios sobre esta cuestión, Formoso aseguró que el PSdeG “no se dedica a embarrar la política judicialmente”; y criticó las causas judiciales como la que afectó en su momento al ahora delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, que “mantuvieron imputados durante años a personas que no hicieron más que representar dignamente a sus vecinos”.

Sobre el caso de Santiago, Formoso acusó al PP de intereses electorales, alegando que el hecho de que el candidato popular Borja Verea “no tenga capacidad de liderazgo no es culpa de la sociedad de Santiago”, si no “del PP, que no suele escoger bien a sus candidatos”. “La sociedad gallega es madura y es capaz de distinguir quien es un corrupto de quien no lo es”, añadió Formoso, “y si alguien es digno de representar a sus ciudadanos es Pepe Bugallo, y así lo entiende la sociedad compostelana, por muchas denuncias que Borja Verea pretenda impulsar”, zanjó el secretario xeral de los socialistas gallegos en una comparecencia.

Era previsible

La teniente de alcalde de Santiago y número dos de la lista socialista para las elecciones municipales, Mercedes Rosón, señaló que no le inquieta “absolutamente nada” la denuncia presentada ante la Justicia este lunes por el Partido Popular de la ciudad por el caso Pichel, ya que “era previsible porque no saben hacer las cosas de otra forma”.

Rosón indicó que es “una actuación miserable” por parte de los populares en periodo electoral. “Han decidido seguir la senda de destruir la convivencia de la política municipal”, sentenció, al tiempo que subrayó que “no todo vale para conseguir los objetivos políticos” y que los vecinos “deben elegir entre proyectos e ideas, pero Borja Verea no es capaz de entrar en este debate”, puesto que “no tiene un programa serio”.

Denunciado en enero

Compostela Aberta valoró también ayer la presentación de la denuncia del PP contra el gobierno local por el denominado caso Pichel. En declaraciones a los medios, su portavoz municipal señaló que “o que está ocorrendo é consecuencia do que non fixo ben o goberno de Sánchez Bugallo”. María Rozas recordó que “o caso Pichel foi denunciado no mes de xaneiro dende CA, unha situación totalmente irregular; e a primeira reacción de Bugallo foi atacar a nosa organización e cuestionar a nosa honestidade”.

Al respecto, añadió que “non deixa de ser relevante que se poña en cuestión a honestidade de quen está denunciando un caso de xestión e de corruptela, que despois acabou demostrando que era así nunha dimisión do concelleiro de Medio Rural”.

Con esto, Rozas dijo que “hai moitas cuestións que non se aclararon; hai unha petición de enviar toda a documentación a Fiscalía á que non se atendeu”. La portavoz de Compostela Aberta también sostuvo que “non é casual que non se expliquen cuestións que pasaron, como que o alcalde non asinase ese contrato durante quince días a pesar de que xa estaban na nave os funcionarios traballando, mentres que nese tempo Pichel se desfai das accións. Non é casual que se escollera esa nave entre outras moitas que había dispoñibles. Per tampouco é casual o momento escollido polo Partido Popular para levar este tema ao xulgado”.