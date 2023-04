El Partido Popular de Santiago acaba de presentar una denuncia formal en el juzgado contra los concejales del gobierno local de Xosé Sánchez Bugallo que autorizaron el alquiler por parte del Concello de una nave propiedad de Desproi, una sociedad vinculada al exconcejal de Medio Rural José Manuel Pichel, que se vio obligado a dimitir de sus responsabilidades en el pazo de Raxoi tras conocerse este polémico caso. Una acusación de la que solo se libraría el edil Rubén Prol, pues según el PP es “el único que no tuvo implicación en la adjudicación del contrato ni en el reconocimiento de deuda”.

En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, el presidente del PP compostelano y candidato a la Alcaldía, Borja Verea, señaló este lunes que “estamos ante un asunto gravísimo e levamos tres meses pedindo explicacións e respostas, pero polo momento non recibimos nin unha soa”.Con esto, el popular manifestó que “xa dixemos que se non se depuraban responsabilidades e non había unha total transparencia seríamos nós os que levaríamos o caso aos órganos xudiciais”.

Verea sostuvo que con esta decisión “somos coherentes e sinceros coa cidadanía de Santiago”. Confía en que el caso sea resuelto por los órganos judiciales, que “son os que teñen os medios, a experiencia e a pericia para investigar o asunto ata o final”. De esta manera justificó el líder de los populares la presentación de “unha denuncia ante o xulgado de garda de Santiago para que se depuren responsabilidades, investiguen e analicen todas as cuestións”.

“Por que se alugou unha nave dun concelleiro do Partido Socialista sen concurso? Quen foi o que deu a orde de alugar esta nave? Por que non se fixo caso das advertencias do interventor? Por que se alugou a nave a esta empresa, que tiña, ademais, débedas importantes co Concello de Santiago?” Son preguntas que plantea el candidato del PP a la Alcaldía, quien recordó que Desproi “estaba participada por un sindicato e un concelleiro do Partido Socialista”. Verea también manifestó que “hai indicios na propia denuncia de que o alcalde era coñecedor de todas estas cuestións”.

Lo cierto es que el PP lleva meses con el punto de mira puesto en el denominado caso Pichel. Su portavoz municipal, José Antonio Constenla, señalaba recientemente que el exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, vendió su participación en la empresa Desproi en compensación de deuda y sin mediar pago, una circunstancia que hace “aumentar aún más los indicios” de que “estamos presuntamente ante la figura de un testaferro”.

El popular se cuestionaba “por qué la concejala Mila Castro propuso únicamente la nave de su compañero”; y la acusaba, además, de ser “la responsable del contrato y la que firmó personalmente la propuesta a dedo y sin concurso público”.

Del mismo modo, aseguraba que según información mercantil de la empresa, Desproi tiene unas inversiones inmobiliarias que “ascienden a tres millones de euros”. Por lo tanto, para Constenla, las preguntas “siguen ahí”. “¿Era propietario el exconcejal de todo este patrimonio? ¿Por qué tenía una empresa compartida con UGT con este altísimo valor patrimonial? ¿Estamos ante la figura de un testaferro?”, cuestionaba, al tiempo que avanzaba la decisión de su partido que ayer confirmaba Verea: la entrega y denuncia en el juzgado de toda la documentación recabada por el PP sobre el polémico caso que salpica al gobierno local de Sánchez Bugallo.